Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić bo prvič igral za člansko reprezentanco. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Dragić, Dončić in tudi Begić na seznamu Kokoškova

S pripravami bo slovenska reprezentanca začela 19. julija

5. junij 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Igor Kokoškov je objavil seznam igralcev, na katere računa v akciji za nastop na evropskem prvenstvu.

Na seznamu je 29 imen, med njimi tudi 12, ki so lani Sloveniji priborili nastop na EP-ju v kvalifikacijah. V primerjavi s širšim spiskom za kvalifikacije za EP je na seznamu sedem novih košarkarjev: povratnika Luka Rupnik in Mirza Begić ter peterica novincev - Tadej Ferme, Jakob Čebašek, Jan Kosi, Gregor Hrovat in Martin Krampelj. Na seznamu sta tudi prvi slovenski zvezdnik Goran Dragić in najboljši mladi evropski košarkar Luka Dončić.

Priprave bo slovenska reprezentanca začela 19. julija. Kokoškov bo seznam košarkarjev, ki jih bo povabil na priprave, razkril ob koncu junija na posebni novinarski konferenci. V naslednjem tednu bo predstavljen tudi načrt celotnih priprav z vsemi pripravljalnimi tekmami.

"Po dolgi tekmovalni sezoni in natančnem spremljanju potencialnih kandidatov za nastop v dresu slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu 2017 sem na širši seznam uvrstil 29 košarkarjev. Glavni kriterij pri izboru kandidatov je bila njihova igra in obnašanje v klubih, za katere so nastopali, ter njihov razvoj in napredek v zadnjih sezonah. Pred nami je pomembno tekmovalno leto in verjamem, da se tega zavedajo tudi igralci. Spremljamo zaključek klubskih tekmovanj, kjer nastopajo kandidati. Najpomembnejše je, da igralci po koncu klubske sezone izkoristijo psihični in fizični odmor ter da zdravi in motivirani pridejo na začetek priprav. Sami odločamo o svoji pripravljenosti za prihajajoče evropsko prvenstvo, in to predstavlja našo prednost," je povedal Kokoškov.

Seznam košarkarjev:

Jan Barbarič

Mirza Begić*

Jaka Blažič

Tomaž Bolčina

Vlatko Čančar

Jakob Čebašek

Žiga Dimec

Luka Dončić

Goran Dragić

Tadej Ferme

Gregor Hrovat

Erjon Kastrati

Jaka Klobučar

Jan Kosi

Martin Krampelj

Luka Lapornik

Miha Lapornik

Blaž Mahkovic

Edo Murić

Aleksej Nikolić

Mitja Nikolić

Alen Omić*

Klemen Prepelič

Matic Rebec

Luka Rupnik

* - naturalizirana košarkarja; nastopil bo lahko le eden

R. K.