Grk za Fibino vizijo: Košarka naj postane najbolj priljubljen šport na svetu

Po Baumannu Zagklis

7. december 2018 ob 18:47

Zürich - MMC RTV SLO, STA

"Zelo smo zadovoljni, da smo novega generalnega sekretarja našli v svojih vrstah. Andreas zelo dobro pozna našo organizacijo in je pravi človek, da uresniči vizijo Fibe, se pravi, da košarka postane najbolj priljubljen šport na svetu," je ob imenovanju povedal predsednik Fibeiz Argentine.

38-letni grški pravnik je zadnji dve leti zaposlen pri Fibi, predtem pa je bil devet let njen zunanji pravnik svetovalec. Nekdanji košarkar in trener je kot član športnega razsodišča sodeloval na treh olimpijskih igrah (2004, 2006, 2008), športnega prava pa se je učil od pionirjev tega poklica, rojaka Pantelisa Dedesa in Nemca Dirka Reinerja Martensa, so zapisali pri Fibi.