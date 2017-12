Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Heliosa se veselijo prestižne zmage. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Helios z minimalno prednostjo v Stožice

Olimpija v zadnji četrtini znižala prednost Domžalčanov

28. december 2017 ob 21:08

Domžale - MMC RTV SLO

Četrtfinalne obračune v Pokalu Spar sta odprla državna prvaka zadnjih dveh sezon. Helios je premagal Petrol Olimpijo s 97:96. Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Stožicah.

Že v uvodnih desetih minutah sta ekipi skupaj dosegli kar 60 točk in napovedali izjemno učinkovit večer. Helios je zadel prvih osem poskusov za tri točke, v nadaljevanju pa so bili iz trinajstih poskusov uspešni zgolj še dvakrat. Do glavnega odmora so si Domžalčani priigrali enajst točk naskoka (58:47).

V tretji četrtini so gostitelji vodili že s 15 točkami. Vse do izida 88:76 je kazalo, da si bo Helios nabral lepo prednost pred povratnim srečanjem. Ljubljančanom je nato uspel delni izid 17:4. Minuto pred koncem srečanja je Jure Pelko zadel za tri točke, izid pa sta z zadetim prostim metom in zabijanjem poravnala Talor Battle in Devin Oliver. V zadnjem napadu je Jaka Brodnik izsilil osebno napako, zadel en prosti met in Heliosu priigral minimalno zmago.

Najboljši strelec tekme je bil Jordan Morgan, ki je dosegel dvojni dvojček (25 točk in 11 skokov), pri Domžalčanih pa je bil najučinkovitejši Blaž Mahkovic z 20 točkami.

"Mislim, da smo danes zasluženo slavili, je pa škoda, da smo v drugem polčasu ostali brez poškodovanega kapetana Močnika. Verjetno bi bilo z njim vse skupaj lažje, sta ga pa Rojc in Klavžar dobro nadomestila. Ne glede na zmago smo fantom dejali, da je to šele prvi polčas. Danes smo pokazali, da smo jim s pametno igro lahko enakovredni, zato bomo naredili vse, da tudi na povratni tekmi pridemo do morebitnega presenečenja," je poudaril trener Heliosa Jovan Beader.

Pokal Spar, četrtfinale, prve tekme:

HELIOS SUNS - PETROL OLIMPIJA

97:96 (31:29, 27:18, 24:25, 15:24)

Mahkovic 20, Pelko (10 podaj in 5 skokov) in Besedič po 17; Morgan 25 in 11 skokov, Oliver 19, Hrovat 14.



Sobota ob 19.00:

SIXT PRIMORSKA - HOPSI POLZELA



Četrtek, 11. januarja:

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ROGAŠKA



ZLATOROG - KRKA



Povratna tekma prvega para bo 4. januarja, drugega bo 11. januarja, tretjega in četrtega pa 18. januarja.

A. G.