Herojstvo Dragića ni bilo poplačano

Drugi zaporedni poraz Miamija

15. marec 2018 ob 08:02

Sacramento - MMC RTV SLO

Goran Dragić je praktično lastnoročno popeljal Miami iz globoke luknje v Sacramentu, s 33 točkami izenačil rekord sezone, a je Vročica kljub temu po podaljšku izgubila s 123:119.

Miami je proti Kraljem v zadnji četrtini zaostajal že za 16 točk. Z dvema zaporednima košema Buddyja Hielda je Sacramento šest minut pred koncem povedel s 104:91, ko je škarje in platno v svoje roke vzel Dragić. Pred tem so nad njim naredili dva grda prekrška in očitno je tudi jeza naredila svoje. Polaganje ob prekršku, trojka, dva prosta meta in nato še ena trojka. Slabi dve minuti pozneje je bilo 104:102.

Kralji podaljšek izsilili ob sireni

V razburljivi končnici je Miami zapravil zmago. S trojko je Wayne Ellington minuto in pol pred koncem poskrbel za vodstvo Vročice s 110:106. Pol minute pred zaključno sireno je Hield s trojko znižal na 110:109. Miami je nato zapravil napad, a je po zgrešenem metu Zacha Randolpha spet dobil žogo štiri sekunde pred koncem. Sacramento je naredil prekršek nad Kellyjem Olynykom, ki je zadel le en prosti met. Ob zvoku sirene je podaljšek izsili De'Aron Fox.

V podaljšku je bil Sacramento vseskozi v prednosti. Dragić je 20 sekund pred koncem zgrešil za izenačenje, nato je še stopil z žogo v avt in tekma je bila odločena. Dragić je 33 točk dosegel ob metu 11/21. Izza črte je metal 3/4. Zbral je še tri podaje in dva skoka. Miami je z 18 trojkami izenačil rekord sezone. 22 točk je vknjižil Ellington, 18 točk in 10 skokov pa James Johnson.

Pri Sacramentu, ki je premagal Miami na obeh tekmah sezone prvič po letu 2002, je bil s 24 točkami najučinkovitejši Hield. Randolph jih je dosegel 22, Fox 20.

SACRAMENTO - MIAMI * 123:119

Hield 24, randolph 22, Fox 20, Bogdanović 14; Dragić 33 (met 11/21), 3 podaje, 2 skoka, Ellington 22, J. Johnson 18, 10 skokov, T. Johnson 14.

* - po podaljšku

ORLANDO - MILWAUKEE 126:117

Simmons 35, Augustin 32; Antetokounmpo 38, 10 skokov, Middleton 22.

BOSTON - WASHINGTON * 124:125

Morris 31, Rozier 21; Beal 34, Morris 20, Porter 18.

* - po dveh podaljških

GOLDEN STATE - LA LAKERS 117:116

Durant 26, Young 18; Randle 22, 10 skokov, Lopez, Thomas po 20.

