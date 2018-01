Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! James Harden in Chris Paul sta odigrala pomembno vlogo ob zmagi Houstona nad Miamijem. Foto: Reuters Odlično so storili vse, da bi nam preprečili mete za tri točke, kar nam je delo zelo otežilo, a v obrambi smo v drugem polčasu zaigrali precej bolje, nadzirali smo potek tekme in to je to. James Harden, košarkar Houstona Hassan Whiteside, najboljši posameznik Miamija, s soigralci ni uspel preprečiti poraza svoje ekipe v Houstonu. Foto: Reuters Dvoboj Dwighta Howarda in zimzelenega Vinca Carterja v Charlottu. Foto: Reuters Dallasov Salah Mejri je bil izključen v drugem polčasu obračuna z Washingtonom. Foto: Reuters Dodaj v

Houston v zadnjih štirih minutah strl odpor Miamija

V Clevelandu zavrela kri na kriznem sestanku

23. januar 2018 ob 07:52

Houston - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA izgubili obračun proti Houstonu. V Teksasu je bilo 99:90. Goran Dragić ni igral.

Edini slovenski predstavnik v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je še drugič zapored srečanje izpustil zaradi bolečin v levem kolenu. Njegovi soigralci so se dobro borili na parketu, v prvi četrtini so po alley-oopu Hassana Whitesida - z 22 točkami in 13 skoki je bil najbolj razpoložen igralec ekipe Erica Spoelstre - povedli za 14 točk (26:12), kar je bila njihova najvišja prednost na tekmi.

V Clevelandu počilo na kriznem sestanku

Pred ponedeljkovim treningom so se na kriznem sestanku dobili košarkarji Clevelanda, kjer je po pisanju ameriških medijev prišlo do vroče krvi. Ekipa naj bi bila povsem razdeljena, košarkarje pa je predvsem zmotil zgodnji odhod Kevina Lova s tekme proti Oklahoma Cityju, ko je 29-letni Kalifornijec klop Clevelanda predčasno zapustil zaradi domnevno slabega počutja, izpustil pa je tudi nedeljski trening. Strasti so se bojda pomirile šele, ko je zbrane nagovoril Love in pojasnil svojo plat zgodbe. Cleveland je na zadnjih 14 tekmah štirikrat zmagal in desetkrat izgubil.



Ta se je nato začela počasi topiti, do polčasa na +4 (46:50), v nadaljevanju pa je za prvo domačo prednost po uvodnih minutah s košem s polrazdalje poskrbel Chris Paul (57:55). Ekipi sta bili nato precej izenačeni, ves čas sta se izmenjavali v vodstvu, nazadnje sta bili izenačeni dobre štiri minute pred koncem, ko je James Johnson s polaganjem poravnal izid na 88:88.

Sledila je trojka Jamesa Hardna, po kateri se Miami ni več pobral, gostitelji pa so na krilih Paula in Clinta Capele tekmo zaključili z delnim izidom 8:3 za 33. zmago v sezoni. "Uspelo jim je. Zadevali so mete, mi pa smo imeli na drugi strani parketa veliko težav," je po tekmi priznal Miamijev trener Spoelstra. Naslednji Miamijev nasprotnik bo Sacramento, ki bo na Floridi gostoval v noči s četrtka na petek.

Liga NBA, tekme 22. januarja:

CHARLOTTE - SACRAMENTO 112:107

Walker 26, Lamb 18; Labissiere 23.



ATLANTA - UTAH 104:90

Schroder 20, Prince 17; Burks 17.



HOUSTON - MIAMI 99:90

Harden 28, Paul in Gordon po 16; Whiteside (13 skokov) po 22.

Dragić zaradi poškodbe kolena ni igral.



MEMPHIS - PHILADELPHIA 105:101

Gasol 19, Evans 18; Šarić (10 skokov) 22.



MILWAUKEE - PHOENIX 109:105

Middleton 35, Brogdon 32; Warren 23.

NEW ORLEANS - CHICAGO * 132:128

Cousins (24 skokov in 10 podaj) 44, Davis 34; Grand (13 podaj) in Lopez po 22.

* - po dveh podaljških



DALLAS - WASHINGTON 98:75

Barnes (10 skokov) 20, Smith jr. 17; Beal 18.



DENVER - PORTLAND 104:101

Murray 38, Jokić (12 skokov) 16; Lillard 25.



LA CLIPPERS - MINNESOTA 118:126

Griffin (po 12 skokov in podaj) 32; Wiggins 40, Teague 30.

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 47 34 13 72,3 TORONTO RAPTORS 45 31 14 68,9 CLEVELAND CAVALIERS 45 27 18 60,0 MIAMI HEAT 47 27 20 57,4 WASHINGTON WIZARDS 47 26 21 55,3 INDIANA PACERS 47 25 22 53,2 MILWAUKEE BUCKS 46 24 22 52,2 PHILADELPHIA 76ERS 43 22 21 51,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 45 22 23 48,9 NEW YORK KNICKS 47 21 26 44,7 CHARLOTTE HORNETS 45 19 26 42,2 CHICAGO BULLS 47 18 29 38,3 BROOKLYN NETS 47 18 29 38,3 ATLANTA HAWKS 46 14 32 30,4 ORLANDO MAGIC 46 14 32 30,4

Zahodna konferenca:

GOLDEN STATE WARRIORS 47 37 10 78,7 HOUSTON ROCKETS 45 33 12 73,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 49 31 18 63,3 SAN ANTONIO SPURS 48 30 18 62,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 46 26 20 56,5 NEW ORLEANS PELICANS 46 25 21 54,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 47 25 22 53,2 DENVER NUGGETS 47 24 23 51,1 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 46 23 23 50,0 UTAH JAZZ 47 19 28 40,4 MEMPHIS GRIZZLIES 46 17 29 37,0 LOS ANGELES LAKERS 46 17 29 37,0 PHOENIX SUNS 47 17 30 36,2 DALLAS MAVERICKS 47 16 31 34,0 SACRAMENTO KINGS 46 13 33 28,3

Tekme 23. januarja:

ORLANDO - SACRAMENTO

PKLAHOMA CITY - BROOKLYN

SAN ANTONIO - CLEVELAND

GOLDEN STATE - NEW YORK

LA LAKERS - BOSTON

Mitja Lisjak