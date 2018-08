Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Med igralci, ki so ostali pri Petrolu Olimpiji, je tudi Jan Špan, ki je na začetku julija podaljšal pogodbo za eno leto. Foto: www.alesfevzer.com Državno prvenstvo se bo začelo 13. oktobra, ko se bosta pomerila Petrol Olimpija in Krka. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Izčrpanost ne bo smela biti več Olimpijin izgovor

Mladost prinaša energijo in hitrost

6. avgust 2018 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Petrol Olimpija novo sezono začenja z željo, da bi ohranila domači primat, medtem ko za obe mednarodni tekmovanji nima prav visokih ciljev.

Državni košarkarski prvaki priprave na novo sezono začenjajo številčno okrepljeni. Jedro ekipe ostaja podobno kot v lanski sezoni. Zmaji so v svojih vrstah zadržali Jana Špana, Jana Barbarića, Dražena Bubnića, Erjona Kastratija in glavnega trenerja Zorana Martića, dodali pa so Miho Lapornika, Marka Simonovića, Luko Šamanića, Jana Rebca, Marvina Jonesa, Jaleka Feltona in pomočnika glavnega trenerja Stipeta Modrića. Veljavne pogodbe s klubom so že imeli Mirza Begić, Igor Tratnik, Issuf Sanon in Roko Badžim. V teh dneh se bosta pridružili še dve okrepitvi: slovenski reprezentant Blaž Mesiček in – to je še neuradno – bosanski krilni košarkar Aleksandar Lazić, ki je pred leti igral že v Olimpijinih mladinskih selekcijah.

Zoran Martić glede kadrovske slike poudarja predvsem pomen večjega števila igralcev, ki jih bo imel na voljo, s čimer se klub želi izogniti težavam z izčrpanostjo, s katero se je moštvo spoprijemalo lani. "Razlog za to je, da bomo poskušali preživeti sezono v treh različnih tekmovanjih. Dejstvo namreč je, da je nemogoče odigrati 80 tekem z 12 ali manj igralci," je ob današnjem začetku priprav (manjkal je le Luka Šamanić, ki je v nedeljo s hrvaško reprezentanco sklenil nastope na EP-ju U-18) povedal Martič. Razširjen igralski kader sicer predstavlja pomemben napredek, a je treba poudariti, da so okrepitve predvsem mladi igralci, ki bodo potrebovali nekaj časa, da se vklopijo v ekipo. "Od mlade ekipe ne moremo pričakovati izkušene igre, lahko pa zahtevamo, da bomo igrali z veliko energije, agresivno in hitro. To bi moral biti zaščitni znak vsake mlade ekipe."

Kdo bo vodja ekipe?

Eden izmed ključnih ciljev v času priprav in začetku sezone bo tako najti vodje. "To je ena izmed dilem in še vedno neka šibka točka tega, da nimamo toliko starejših igralcev. Ampak samo dogajanje na igrišču po navadi potisne nekatere igralce v ospredje," pravi trener. Kot je še pojasnil Martić, bo klub vsem trem tekmovanjem – domačemu prvenstvu, Ligi ABA in Fibini Ligi prvakov – namenil enako težo, a najvišje cilje bo imel v domačem tekmovanju. "V Sloveniji so bili vedno enaki cilji: biti prvak in osvojiti pokal." Glede rezultatskih ciljev je zadržan tudi izkušeni center Mirza Begić, ki poudarja, da je na začetku predvsem pomembno, da se mlade okrepitve čim bolje vključijo v ekipo.

Liga ABA vse bolj konkurenčna

V taboru zmajev se še zavedajo, da bo v obeh mednarodnih tekmovanjih konkurenca huda. Še posebej v Ligi ABA so se konkurenti izjemno okrepili. Olimpija je sicer poravnala finančne grehe iz preteklosti, a vseeno še ne more graditi ekipe okoli igralcev, ki prihajajo neposredno iz Lige NBA ali Evrolige. Tako bo po Martićevih besedah osnovni cilj v mednarodnih tekmovanjih doseči boljše rezultate kot lani. "Kaj realno lahko naredimo, pa se bo izkazalo zelo hitro." Liga ABA se bo začela 29. septembra, ko bo Olimpija gostila Mornar. Državno prvenstvo za uvod 13. oktobra ponuja obračun Petrola Olimpije in Krke.

