James že 11. v najboljši peterki Lige NBA - izenačen rekord Bryanta in Malona

George ni bil izbran v nobeno peterko

18. maj 2017 ob 21:33

New York - MMC RTV SLO

LeBron James je bil enajstič izbran v najboljšo peterko Lige NBA. Zvezdnik Clevelanda se je izenačil z rekorderjema Kobejem Bryantom in Karlom Malonom.

V udarni peterki so še James Harden (Houston Rockets), ki so ga izbrali soglasno, Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) in Anthony Davis (New Orleans Pelicans). Najboljšo peterko izbirajo mediji po vsem svetu. Harden je bil izbran tretjič v zadnjih štirih letih, Davis, Westbrook in Leonard pa so bili izbrani drugič.

V drugi ekipi so Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Rudy Gobert (Utah Jazz), Stephen Curry in Kevin Durant (oba Golden State Warriors).

V tretji ekipi so Jimmy Butler (Chicago Bulls), Draymond Green (Golden State Warriors), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors) in John Wall (Washington Wizards).

Malce presenetljivo v nobeni izmed treh peterk ni zvezdnik Indiane Paul George.

Najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela in druge nagrade bodo podelili 26. junija v New Yorku.

