Jurica Golemac na klopi Sixta Primorske

Golemac igral za Slovan, Union Olimpijo in Krko

26. maj 2017 ob 16:29

Koper - MMC RTV SLO

Košarkarje Sixta Primorske bo v naslednji sezoni vodil 39-letni Jurica Golemac, nekdanji slovenski reprezentant.

Golemac bo na položaju zamenjal Aleksandra Sekulića. Golemac je trenersko pot začel leta 2013 v Ciboni kot pomočnik Slavena Rimca. Že v prvem letu je z zagrebškim klubom osvojil naslov lige ABA. Je tudi pomočnik Eliasa Zourosa v moški članski reprezentanci Gruzije.

Kot glavni trener se je prvič preizkusil v šentjurskem Tajfunu in ekipo, po tem ko jo je prevzel po ne najboljšem začetku sezone, popeljal do končnega osmega mesta Lige Nova KBM. Golemac je v Slovenijo prišel leta 1997, kjer je igral za Slovan in Union Olimpijo, ob koncu kariere leta 2013 pa tudi v Krki. Vmes je med drugim nosil drese Cibone, Hapoela, Rome, Panathinaikosa, Albe.

Ambiciozen klub za ambicioznega trenerja

"Sixt Primorska je ambiciozen klub, kot sem sam tudi ambiciozen trener. Hitro smo našli skupni jezik. Verjamem, da bomo odlično sodelovali. Komaj čakam, da začnemo delati. Moja želja je, da je v klubu čim več domačih igralcev in da igramo hitro, sodobno košarko," je dejal Golemac.

Walter Jeklin, športni direktor Sixt Primorske, pa je povedal: "Za naslednji dve sezoni se nam bo na trenerski klopi pridružil Jurica Golemac, s katerim smo v vodstvu kluba po večkratnih razgovorih ugotovili, da imamo veliko stičnih točk, povezanih s strategijo razvoja KK Sixt Primorska. Razmeroma hitro ter zelo konkretno smo se dogovorili za dveletno sodelovanje. Tako za klub kot za trenerja je izziv, kako mlado sredino popeljati na še na višjo raven ter se uveljaviti ne le v Sloveniji, marveč tudi regionalno in vseevropsko. Razvojno želimo delovati zelo razpršeno, a veliko pozornost namenjati tako vrhunskemu članskemu moštvu ter tudi vse bolje organiziranemu sistemu mlajših starostnih kategorij."

A. V.