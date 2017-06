Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Erjon Kastrati bo od zdaj igral za domovino. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kastrati in Morina v prihodnje za Kosovo

Nesterović: Slovenski dres sta vedno nosila ponosno

21. junij 2017 ob 13:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarski zvezi Slovenije in Kosova sta se dogovorili, da bosta Erjon Kastrati in Gezim Morina, ki sta že nosila dres slovenske reprezentance, v prihodnje lahko igrala za Kosovo.

22-letni Kastrati je v Slovenijo prišel leta 2011 in v prvi sezoni zaigral za Union Olimpijo. S Krko je dvakrat postal državni prvak. Slovensko državljanstvo je prejel leta 2013. Slovenski dres je v reprezentanci do 20 let nosil na evropskih prvenstvih leta 2013 in 2014. Leta 2012 se je s člansko reprezentanco pripravljal na nastop na evropsko prvenstvo 2013.

24-letni Morina je slovensko državljanstvo prejel leta 2011. Za slovensko reprezentanco do 20 let je nastopil na evropskem prvenstvu leta 2012 v Sloveniji in se veselil sedmega mesta. Leta 2015 je nastopil v članski B-reprezentanci, lani pa si je s člansko reprezentanco priigral nastop na evropskem prvenstvu 2017. Za člansko reprezentanco je zbral tri uradne nastope.

"Erjon Kastrati in Gezim Morina se po letih igranja za Slovenijo vračata v domovino. Košarkarjema smo ponudili pomoč, ko je bila njuna država še v nastajanju. Slovenski dres sta vedno nosila ponosno, zato se jima iskreno zahvaljujem in jim ob tej priložnosti želim uspešno nadaljevanje kariere," je povedal generalni sekretar slovenske zveze Radoslav Nesterović.

