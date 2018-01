Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jason Kidd je bil izjemen organizator igre, v vlogi trenerja pa se še ni izkazal. Foto: Reuters Dodaj v

Kidd ni izpolnil pričakovanj na klopi Milwaukeeja

Bucksi padli na osmo mesto na Vzhodu

22. januar 2018 ob 22:34

Milwaukee - MMC RTV SLO

Vodstvo Milwaukeeja je odpustilo trenerja Jasona Kidda. Na zadnjih desetih tekmah so Bucksi zmagali le štirikrat in padli so na osmo mesto na Vzhodu.

Njegov pomočnik Joe Prunty bo ta teden prevzel vlogo začasnega glavnega trenerja. Po dolgih letih ima Milwaukee velika pričakovanja, saj je Giannis Antetokounmpo eden glavnih zvezdnikov Lige NBA. V zadnjem tednu so Bucksi dvakrat izgubili tudi proti Miamiju in nimajo več velike prednosti pred Detroitom in New Yorkom v boju za osmo mesto.

44-letni Kidd je imel sijajno kariero. Bil je organizator igre Dallasa, Phoenixa, New Jerseyja in New Yorka. Vrhunec je bil naslov z Dallasom junija 2011, ko je v navezi z Dirkom Nowitzkim blestel tudi v finalni seriji proiti Miamiju (4:2 v zmagah).

V sezoni 2013/14 je popeljal Brooklyn do polfinala vzhodne konference, od 1. julija 2014 pa je vodil Milwaukee. V sezoni 2014/15 in v lanski sezoni se je prebil v končnico, a je izpadel v uvodnem krogu.

A. G.