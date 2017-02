Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Nastop Zorana Dragića na septembrskem evropskem prvenstvu je vprašljiv. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec sezone za Zorana Dragića - tudi EP vprašljiv

V Caserti na parketu le štiri minute

27. februar 2017 ob 18:48

Milano - MMC RTV SLO

Zoran Dragič je na tekmi italijanskega prvenstva v nedeljo zvečer v Caserti odigral le štiri minute. V bolečinah je zapustil parket, dodatni pregledi pa so pokazali, da ima strgano križno vez desnega kolena. Sezona je zanj končana.

O dolžini okrevanja Milančani niso ugibali, a zelo verjetno je izgubljen tudi za evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu septembra, saj okrevanje po takšni poškodbi traja najmanj pol leta.

Milančani so zmagali z 78:74 in prepričljivo vodijo na lestvici s 17 zmagami v 20 krogih. V Evroligi se ne bodo prebili v četrtfinale, saj so sedem krogov pred koncem na zadnjem mestu.

Slovenija bo v predtekmovanju evropskega prvenstva igrala v Helsinkih, prva tekma skupina A je na sporedu 31. avgusta proti Poljski.

A. G.