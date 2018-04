Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 22 glasov Ocenite to novico! Slovenska košarkarska reprezentanca je v Carigradu osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu, denarne nagrade pa pol leta po neverjetnem uspehu še ni na računih igralcev. Foto: EPA VIDEO Nesterović: Problem je v... Sorodne novice Dragić: Zelo bi bil vesel, če bi Dončić prišel v Miami Dodaj v

Košarkarji še niso dobili denarne nagrade za naslov prvaka

Za naslov prvaka bo vsak dobil 5.600 evrov bruto

9. april 2018 ob 20:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Čeprav so košarkarji Slovenije v Carigradu pustili zadnje kaplje znoja in z naslovom prvaki spisali nepozabno pravljico, obljubljene nagrade še vedno niso prejeli.

Več kot šest mesecev po velikem zmagoslavju v Carigradu in osvojitvi naslova evropskega prvaka je kapetan Goran Dragić povedal, da igralci še niso dobili obljubljenih denarnih nagrad. "Vsekakor je malo žalostno, da se Košarkarska zveza Slovenija ni dogovorila z vlado in obljubljenega denarja še vedno ni."

Izkazalo se je, da je pristojno ministrstvo denar za nagrade nakazalo KZS-ju.

Pristojna ministrica Maja Makovec Brenčič: "V začetku oktobra smo poravnali 17.080 evrov, kar je v skladu s pravilnikom, in dodatnih 50 tisoč evrov po posebnem sklepu vlade."

Generalni sekretar KZS-ja Rašo Nesterović je potrdil, da je denar res prišel na račun zveze: "Ministrstvo je dalo denar takoj, težava je nastala z višino nagrade. Ves čas smo upali, da se bo ta nagrada zvišala na neko normalno številko. Tako, kot so dobili v Srbiji in Španiji. Mislim, da so si to igralci zaslužili."

Čeprav se zvezi slabih 5.600 evrov bruto na osebo zdi malo, bi morali denar takoj razdeliti košarkarjem, ne pa dopustiti dvomov in s tem napačnih informacij.

Nesterovič: "Mislim, da so si v teh treh tednih zaslužili večjo nagrado. Žalostno, da je tako malo. A dobili bodo to, kar je država dala."

Ob tem se zdi skoraj neverjetno, da pri KZS-ju v pol leta niso našli sponzorskih sredstev, s katerimi bi nagradili izjemen uspeh.

T. O., Miha Mišič