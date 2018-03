Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V Clevelandu, kamor je prišel kot ena izmed menjav za Kyrieja Irvinga, se ni naigral. Foto: Reuters Dodaj v

Kot v najboljših časih – Rose znova pod taktirko Thibodeauja

Zaradi poškodb Rose daleč od stare slave

8. marec 2018 ob 21:53

Minneapolis - MMC RTV SLO

Nekdanji najkoristnejši posameznik rednega dela Lige NBA Derrick Rose bo kariero nadaljeval pri Minnesota Timberwolvesih. Podpisal je do konca sezone.

29-letni organizator igre, ki je bil leta 2008 prvi izbor nabora, je nazadnje igral za Cleveland Cavalierse, pri katerih pa je nastopil le na 16 tekmah. Februarja je bil v menjavi treh moštev poslan k Utah Jazzom, ki pa so se mu dva dni pozneje odrekli in postal je prost igralec.

Zdaj je podpisal za franšizo in Minneapolisa, kjer bo znova zaigral pod taktirko Toma Thibodeauja, s katerim sta uspešno sodelovala pri Chicago Bullsih. Rose je bil v sezoni 2010/11 izbran za MVP-ja lige, Thibodeau pa za trenerja leta. Za Minnesoto igrata tudi njegova nekdanja soigralca pri bikih Jimmy Butler in Taj Gibson.

Po sezoni, ko je dominiral v ligi, so sledile številne poškodbe. Zaradi težav s kolenom ne more več igrati na takšni ravni. Sicer je v devetih sezonah – eno je vmes odigral še za New York Knickse – v povprečju dosegal 19,2 točke. V MVP-sezoni je bilo njegovo strelsko povprečje 25. Z ameriško reprezentanco je v letih 2010 in 2014 postal svetovni prvak.

