Krka in Šenčur potrdila vstopnici za zaključni turnir pokala

Večino dela ekipi naredili na prvih tekmah

18. januar 2018 ob 21:23

Novo mesto,Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Košarkarjem Sixta Primorske in Petrola Olimpije sta se med četverico udeležencev zaključnega turnirja Pokala Spar pridružila še Krka in Šenčur Gorenjska gradbena družba.

Obe moštvi sta na povratnih tekmah le še potrdili zmagi, ki sta jih dosegli že na prvih obračunih. Novomeščani, ki so doma Zlatorog nadigrali z 99:69, so glavni del naloge opravili že na prvi tekmi v Laškem, ko so bili boljši za 14 točk. Tekmo v dvorani Leona Štuklja so gostitelji, ki so vodili vse srečanje, začeli odlično in povedli s 13:0. Že v prvi četrtini so razblinili dvome o potniku med štiri, saj so jo dobili z 28:11. Do polčasa so varovanci Simona Petrova s 63-odstotnim metom iz igre dosegli 53 točk. Tudi v drugem delu je bila domača vrsta boljša, zadnjo četrtino je dobila s 24:15 in na koncu slavila za 30. Z 21 točkami je bil najboljši strelec tekme Paolo Marinelli.

"Potrebovali smo eno tako tekmo. Na tekmi v Mostarju se nam je zgodil popoln padec igre v drugem polčasu, predvsem vračanje in zbranost v obrambi. Danes smo to želeli popraviti. Dobro nam je uspelo in s pametno igro v napadu smo prišli so zaslužene zmage," je po tekmi povedal trener Krke Petrov.

Šenčur tudi v drugo boljši od Rogaške

Šenčur je na prvi tekmi Rogaško premagal kar za 26 točk. Domače košarkarje je čakala praktično nemogoča naloga, tudi na drugi tekmi pa so bili Gorenjci boljši. Večino časa so gostitelji nadzorovali potek srečanja. Slatničani so sicer povedli za šest, nato pa so varovanci Radeta Mijanovića prevzeli pobudo in polčas dobili za osem. Sedem minut pred koncem so gostitelji izenačili, a je končnica znova pripadla Šenčurju. Dino Murić je bil prvi strelec gostov z 20 točkami, pri Rogaški pa jih je 21 dal Rashun Davis.

"Čestitam mojim fantom za zasluženo uvrstitev na zaključni turnir Pokala Spar. Čestitam tudi košarkarjem Rogaške, saj je na rezultat tekme vplivalo dejstvo, da so pred dvema dnevoma igrali težko tekmo v regionalni ligi. Časa za slavje ni, saj nas že v soboto čaka nova preizkušnja," je bil po zmagi zadovoljen Mijanović.

ČETRTFINALE, povratne tekme

Rogaška - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

72:77 (14:19, 15:18, 24:19, 19:21)

Davis 21; Murić 20, Gorjanc in Varagić po 11.

KRKA - Zlatorog

99:69 (28:11, 25:24, 22:19, 24:15)

Marinelli 21, Dimec in Fifolt po 14; Durnik 15.

PETROL OLIMPIJA - Helios Suns

86:65 (21:9, 28:25, 16:25, 21:6)

Badžim 13, Tratnik 12, Hrovat, Oliver, Radulović in Battle po 10; Mahkovic 20, Đumić 11, Brodnik 10.

Hopsi Polzela - SIXT PRIMORSKA

75:69 (15:14, 20:25, 21:19, 19:11)

Čup 20, Godler 17; Čakarun 15, Rebec 12, Zupan 11.

Prve tekme:

HELIOS SUNS - PETROL OLIMPIJA

97:96 (31:29, 27:18, 24:25, 15:24)

Mahkovic 20, Pelko in Besedič po 17; Morgan 25, Oliver 19, Hrovat 14.

SIXT PRIMORSKA - HOPSI POLZELA

79:67 (19:18, 22:22, 22:13, 16:14)

Ferme 20, Čakarun 14, Hodžić 11; Vasilić 12, Rotar 11.

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ROGAŠKA

78:52 (18:12, 22:12, 22:11, 16:17)

Murić 20 in 12 skokov, Rizvić 15, Pavić 14 in 9 skokov; Davis 11, Kosič in Đuranović po 8.

ZLATOROG - KRKA

72:86 (17:21, 23:18, 20:24, 9:21)

Barič 18, Kusovac 17, Popović in Miljković po 11;Dimec 23, Kovačević 16.

T. J.