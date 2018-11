Kvalifikacije za EP: Finska - Slovenija 27:41 (polčas)

Dve zaključni žogici za varovanke Damirja Grgića

Helsinki - MMC RTV SLO

Varovanke selektorja Damirja Grgića bodo skušale izkoristiti že prvo zaključno žogico, saj se zavedajo, da je Finska neprimerno lažji zalogaj. Na prvi tekmi v Celju so jo premagale s 40 točkami razlike.

A v prvi četrtini so Finke bile boljše, dobile so jo z 18:16. V drugi četrtini pa je Slovenija hitro prevzela vodstvo in ga višala iz minute v minuto, na odmor so odšle s 14 točkami prednosti (27:41).

"Vzdušje v reprezentanci je odlično in mislim, da smo v dobri formi. Imamo sicer nekaj manjših zdravstvenih težav, a upam, da jih bomo do tekme odpravili. Dekleta na treningih odlično delajo, kar je pokazala tudi pripravljalna tekma s Švedsko. Odigrali smo jo zelo zrelo in če bomo takšno predstavo ponovili proti Finski, mislim, da nam zmaga ne sme uiti. Gre za najbolj pomembno tekmo v kvalifikacijah, saj nam zmaga prinaša uvrstitev na evropsko prvenstvo," pravi Grgić.

V primeru zmage v Helsinkih bi Slovenija drugič zapored igrala na evropskem prvenstvu, glede na to, da v dosedanjih štirih tekmah kvalifikacij še ni izgubila, pa bi imela v sredo celo možnost za prvo mesto v skupini.

Evropsko prvenstvo 2019 bo potekalo od 27. junija do 7. julija.