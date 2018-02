Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Vodstvo Lige NBA je odločno proti namernemu izgubljanju tekem ekip, ki se ne borijo več za uvrstitev v končnico (slika je simbolična). Foto: Reuters Res ne želim klubske kulture, v kateri se preprosto predaš in ne igraš več na polno. Mislim, da se s tem postavlja napačen temelj za prihodnost. Pomembno je, da se mladi košarkarji naučijo, kako tekmovati in se truditi ves čas. Dirk Nowitzki, košarkar Dallasa Komisar Lige NBA Adam Silver je udaril po mizi. Foto: Reuters Dodaj v

Liga NBA v boj proti namernemu izgubljanju tekem

Ko so porazi "najboljša možnost"

28. februar 2018 ob 17:52

New York City - MMC RTV SLO

Moštvo v Ligi NBA stagnira. Možnosti za končnico tako rekoč ni več. Ekipo bi bilo treba prevetriti. Rešitev? Namerno izgubljanje tekem in večje možnosti za visok izbor na naboru. Vodstvo lige je odločeno, da bo tovrstna dejanja preprečilo.

Že prejšnji teden je komisar Lige NBA Adam Silver vsem 30 ekipam, ki nastopajo v najelitnejši košarkarski ligi na svetu, poslal obvestilo, v katerem jih je opozoril, da bo vodstvo lige podrobno spremljalo njihove predstave do konca sezone.

Debato o namernem izgubljanju tekem, s katerim si lahko ekipe znatno izboljšajo možnosti višjega izbora na naboru igralcev, je sprožil lastnik Dallas Mavericksov Mark Cuban, ki je v enem izmed športnih podkastov razkril pot do uspeha za svojo ekipo.

Cuban razburil športno javnost

"Verjetno ne bi smel o tem govoriti, a pred kratkim sem večerjal z igralci naše ekipe. Razjasnil sem jim položaj: tukaj smo, ne borimo se več za končnico, naša najboljša možnost za prihodnost so porazi. Adam (komisar lige, op. a.) tega zagotovo ne bi želel slišati," je med drugim dejal Cuban, ki je bil zaradi tega že kaznovan z globo 600 tisoč ameriških dolarjev.

Silver: Ugled lige je najpomembnejši

Njegovi komentarji so razburili ameriško športno javnost, ki meni, da tovrstna dejanja v športu nimajo prostora. To je zdaj poudaril tudi Silver. "Ugled naše lige je najpomembnejši," je zapisal v obvestilu ekipam. "Vse okrog nas se spreminja, ugled naše lige pa mora ostati neomajen. Storiti moramo vse, da ga zaščitimo in takega tudi ohranimo. To dolgujemo navijačem in vsem, ki so povezani s tem športom." Silver je v zapisu poudaril, da je prenavljanje ekipe povsem legitimno početje, namerno izgubljanje tekem pa v ligi nima česa početi. "Če bomo pridobili kakršen koli dokaz, da so košarkarji ali trenerji namenoma izgubili tekmo ali pa so to poskušali storiti, jih bo doletela hitra in najstrožja mogoča kazen," je še zapisal.

Najslabše uvrščena moštva v Ligi NBA - Memphis, Orlando, Sacramento, Atlanta in Phoenix - so skupaj izgubila zadnjih 35 obračunov. Vrstni red ekip na naboru Lige NBA vsako leto izžrebajo. V teoriji imajo za najvišje izbore na naboru največ možnosti najslabše uvrščena moštva. Na koncu ostanejo tri, ki si po plesu kroglic razdelijo prvi, drugi in tretji izbor na naboru.

Mitja Lisjak