James zadel ob sireni in rešil Cleveland

Oklahoma City stopila zaostanek za Utahom

26. april 2018 ob 07:34

Cleveland - MMC RTV SLO

Košarkarjem je Clevelanda je v noči na četrtek uspelo dobiti peto tekmo 1. kroga končnice Lige NBA proti Indiani. LeBron James je ob sireni zadel za zmago z 98:95.

Indiana se je v tej seriji izkazala za zelo trd oreh. Že v prvi četrtini so gostje iz Indianapolisa povedli za 10 točk, ko je Domantas Sabonis položil žogo skozi obroč za 15:25, a so se gostitelji v drugi četrtini vrnili. Vseeno so nato v zaključku prvega polčasa spet popustili in na odmor odšli z zaostankom sedmih točk (49:56).

Sledil je preobrat, po katerem so Cavaliersi povedli za 12 (78:66), a tudi to ni bilo dovolj za mirnejše nadaljevanje. Indiana ni vrgla puške v koruzo, s čvrsto obrambo in mirno roko so varovanci Nata McMillana pridno topili zaostanek, Sabonis je 33 sekund pred koncem rednega dela s polrazdalje izenačil na 95:95.

Sledil je vroč zaključek tekme, v kateri je James najprej blokiral polaganje Victorja Oladipa, nato pa v naslednjem napadu z metom za tri točke prek Thaddeusa Younga ob sireni odločil obračun. "Takšne stvari počne vsak večer. Zato je najboljši košarkar na svetu," je o Jamesu po tekmi dejal soigralec Kevin Love.

James je bil tudi z naskokom prvo ime srečanja, dosegel je 44 točk (met iz igre 12/24) in 10 skokov, Kyle Korver jih je dodal 19, Kevin Love ob 10 skokih še 11. Pri Indiani je 22 točk zbral Sabonis, Young 16, Oladipo ob skromnem metu iz igre (2/15) zgolj 12.

Liga NBA, končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) 3:2

108:98 (23:24, 25:23, 31:31, 29:20)

DeRozan 32, Wright 18, Lowry 17 in 10 podaj, Valančiunas 14 in 13 skokov; Wall 26, Beal 20, Oubre jr. 14, Gortat 10 in 12 skokov.

CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 3:2

98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22)

James 44 in 10 skokov, Korver 19, Love 11 in 10 skokov; Sabonis 22, Young 16, Oladipo (12 skokov) in Stephenson po 12, Bogdanović 11.

Petek:

MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 2:3

Že odigrano:

PHILADELPHIA (3) - Miami (6) 4:1

Zahodna konferenca:

HOUSTON (1) - Minnesota (8) 4:1

122:104 (25:26, 30:33, 30:15, 37:30)

Capela 26 in 15 skokov, Harden 24 in 12 podaj, Gordon 19, Ariza 16, Tucker 15, Paul 12; Towns 23 in 14 skokov, Crawford 20, Teague 17, Wiggins 14, Rose 12.

OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) 2:3

107:99 (29:34, 12:22, 37:22, 29:21)

Westbrook 45 in 15 skokov, George 34, Anthony 7; Crowder 27, Mitchell 23, Ingles 16, Gobert 11 in 10 skokov.

Že odigrano:

NEW ORLEANS (6) - Portland (3) 4:0

GOLDEN STATE (2) - San Antonio (7) 4:1

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

M. L.