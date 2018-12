Dodaj v

LeBron James in Lonzo Ball pisala zgodovino

Phoenix zmagal drugič zapored

16. december 2018 ob 06:29,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 06:54

New York - MMC RTV SLO

LeBron James in Lonzo Ball sta postala šele drugi par košarkarjev LA Lakersov, ki je na isti tekmi dosegel trojnega dvojčka.

Igralec s številko 23 je dosegel 24 točk. Foto: Reuters

Zgodilo se je na gostovanju pri Charlottu, kjer so Lakersi slavili suvereno s 128:100. Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo Jezerniki dobili s 40:17, LeBronu Jamesu (24 točk, 12 skokov, 11 podaj v zadnji četrtini sploh ni bilo treba igrati). Lonzo Ball je zbral 16 točk, 10 skokov in 10 podaj.

Walton je bil šaljivo razpoložen

Trener igralcev v rumenem Luke Walton je bil po zmagi šaljivo razpoložen: "Vem, da ta dosežek ni bil preprost. V zgodovini Lakersov smo imeli veliko dobrih igralcev. Prepričan sem bil, da je to že kdaj uspelo dvojcu Kobe Bryant - Luka Walton." Bryant je za ekipo iz Kalifornije igral celo kariero, Walton pa vse, razen zadnje, ki jo je prebil v Clevelandu.

Dva iz plejade zvezdnikov LA Lakersov: Kareem Abdul-Jabbar in Magic Johnson. Foto: Reuters

Pisalo se je leto 1982

Edini preostali dvojec v zgodovini tega kluba je v resnici Magic Johnson in Kareem Abdul Jabbar, ki sta zgodovino pisala 22. januarja 1982, ko Lakersi ugnali Detroit s 123:111. Johnson je zbral 26 točk, 16 skokov in 12 podaj, Jabbar je imel sicer ničlo v kategoriji podaj, je bil pa zato precej bolj učinkovit pri blokadah (19 točk, 10 skokov in 10 podaj).

Ball o tem ni niti sanjal

"To je noro. Ko sem odraščal, sem pogosto spremljal LeBrona, zdaj pa sva na isti tekmi dosegla trojnega dvojčka. Mislim, da o tem nisem niti sanjal," je bil prešerno dobre volje mlajši od obeh junakov večera. Na drugi strani je bil James bolj umirjen: "Moje največje zadoščenje je, ko vidim, da soigralci zadevajo. Ball ima na področju razigravanja moštva enake sposobnosti kot jim imam jaz."

Sonca žarijo malce močneje

Phoenix je skoraj po enem letu dobil dve zaporedni tekmi. V noči na petek je ugnal Dallas, tokrat pa je bil boljši od Minnesote s 107:99. Po krajši odsotnosti zaradi poškodbe se je vrnil Devin Booker in dosegel 28 točk. Zelo oprazen je bil novinec Deandre Ayton, ki je dosegel 18 točk in 12 skokov, od tega 10 točk in 5 podaj v zadnji četrtini.

Deandre Ayton je bil prvi izbran na zadnjem naboru. Foto: Reuters

Liga NBA, tekme 15. decembra:

CHARLOTTE - LA LAKERS 100:128

Monk 19, Bridges 17, Lamb 12; James 24 (7/15 iz igre), 12 skokov in 11 podaj, McGee 19, Ball 16 (7/11 iz igre), 10 skokov in 10 podaj, Kuzma 14.

ORLANDO - UTAH 96:89

Fournier 24, Ross 19 (8/9 iz igre, 3/3 za tri), Vučević 15 in 19 skokov; Mitchell 24, Favors 21, Rubio 15.

DETROIT - BOSTON 113:104

Griffin 27, Drummond 19 in 20 skokov, Bullock 15; Irving 26, Smart 21.

MEMPHIS - HOUSTON 97:105

Conley 22, M. Gasol 17 in 9 skokov; Harden 32 (9/14 iz igre), 12 skokov in 10 podaj, Capela 26 in skokov, Green 17.

SAN ANTONIO - CHICAGO 93:98

Aldridge 29 in 12 skokov, DeRozan 21, Belinelli 17 (5/7 za tri); Dunn 24, Markkanen 23, Arcidiacono 12.

OKLAHOMA CITY - LA CLIPPERS 110:104

George 33 (5/9 za tri), Grant 18, Adams 16; Gallinari 28, Harris 22, Harrell 21.

PHOENIX - MINNESOTA 107:99

Booker 28, Warren 21, Ayton 18 in 12 skokov; Towns 28 in 12 skokov, Rose 25.

Dallas bo v noči na ponedeljek gostil Sacramento, kjer igra Marvin Bagley. To je eden od redkih bolj izpostavljenih novincev, proti kateremu Dončić še ni igral. Foto: Reuters

Tekme 16. decembra:

BROOKLYN - ATLANTA

CLEVELAND - PHILADELPHIA

INDIANA - NEW YORK

WASHINGTON - LA LAKERS

DALLAS - SACRAMENTO

NEW ORLEANS - MIAMI

DENVER - TORONTO

Vzhodna konferenca Ekipa Tekme Zmage Porazi Procent Toronto Raptors 31 23 8 74.20 Milwaukee Bucks 28 19 9 67.90 Indiana Pacers 29 19 10 65.50 Philadelphia 76ers 30 19 11 63.30 Boston Celtics 29 18 11 62.10 Detroit Pistons 27 14 13 51.90 Charlotte Hornets 29 14 15 48.30 Orlando Magic 29 14 15 48.30 Miami Heat 28 12 16 42.90 Brooklyn Nets 30 12 18 40.00 Washington Wizards 29 11 18 37.90 New York Knicks 30 9 21 30.00 Cleveland Cavaliers 29 7 22 24.10 Chicago Bulls 30 7 23 23.30 Atlanta Hawks 28 6 22 21.40

Zahodna konferenca Ekipa Tekme Zmage Porazi Procent Denver Nuggets 28 19 9 67.90 Golden State Warriors 30 20 10 66.70 Oklahoma City Thunder 28 18 10 64.30 Los Angeles Lakers 29 18 11 62.10 Los Angeles Clippers 29 17 12 58.60 Dallas Mavericks 27 15 12 55.60 Memphis Grizzlies 29 16 13 55.20 Portland Trail Blazers 29 16 13 55.20 Sacramento Kings 28 15 13 53.60 New Orleans Pelicans 30 15 15 50.00 San Antonio Spurs 30 15 15 50.00 Houston Rockets 28 14 14 50.00 Utah Jazz 30 14 16 46.70 Minnesota Timberwolves 29 13 16 44.80 Phoenix Suns 30 6 24 20.00

S. J.