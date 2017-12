Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Gašper Okorn. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Liga prvakov: Petrol Olimpija - Strasbourg

Osmi krog Fibine Lige prvakov

12. december 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 21:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Petrol Olimpija v 8. krogu Fibine Lige prvakov gosti Strasbourg. Tekma se je c Stožicah začela ob 20. uri.

Ljubljančani bodo poskusili na domačem parketu presenetiti favorizirane Francoze, ki si trenutno delijo prvo mesto z rezultatom 5 zmag in 2 porazov. Zmaji bodo iskali priložnost za svojo tretjo zmago.

Na srečanju zagotovo še ne bosta zaigrala poškodovana Erjon Kastrati in Talor Battle.

Gašper Okorn je pred tekmo povedal: "SIG Strasbourg je vodilna ekipa naše skupine in opravičuje vlogo favorita. V primerjavi z našo prvo tekmo v Franciji, so se še dodatno okrepili z Bilanom, ki je še lansko sezono nastopal pri zagrebški Cedeviti. Za nivo tekmovanja so izjemno kvalitetna zasedba, kar smo občutili že na naši prvi tekmi v Franciji, kjer smo večino srečanja bili dokaj nemočni. Tekmo v Stožicah lahko odigramo sproščeno in upamo na presenečenje. Nekaj je realnost, drugo pa so naše želje. Ne izobešamo bele zastave, saj igramo doma in smo neobremenjeni. Na nasprotnika se bomo pripravili po najboljših močeh."

Ob polčasu je Olimpija izgubljala za pet točk, Ljubljančani pa so dolgem zaostanku izenačili na polovici tretje četrtine (50:50). V zadnjo četrtino so favorizirani gostje vstopili z dvema točkama prednosti (58:60).

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 8. krog



Danes ob 20.00:

PETROL OLIMPIJA - STRASBOURG

-:- (16:18, 16:19, 26:23, -:-)



Ob 20.30:

ESTUDIANTES - AEK ATENE



Sreda ob 20.00:

BAYREUTH - ROSA RADOM



Ob 20.30:

BANVIT - REYER VENEZIA

Lestvica: REYER VENEZIA 7 5 2 +38 12 STRASBOURG 7 5 2 +32 12 BAYREUTH 7 4 3 +19 11 ESTUDIANTES 7 4 3 +14 11 BANVIT 7 4 3 -2 11 AEK ATENE 7 3 4 +3 10 PETROL OLIMPIJA 7 2 5 -45 9 ROSA RADOM 7 1 6 -59 8

