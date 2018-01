Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Po 44 tekmah ima Miami izkupiček 26:18. Foto: Reuters Dodaj v

Miami drugič v štirih dneh boljši od Milwaukeeja

Goran Dragić je dosegel 15 točk

18. januar 2018 ob 07:43

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so se po porazu v Chicagu na zmagovito pot vrnili v Milwaukeeju, kjer so slavili s 106:101. S 26. zmago so se na tretjem mestu vzhodne konference Lige NBA izenačili s Clevelandom.

Najbolj zaslužen za uspeh Vročice je bil center Hassan Whiteside s 27 točkami (rekord sezone), 13 skoki in 6 blokadami. Goran Dragič je bil skupaj s Kellyjem Olynykom drugi strelec Miamija. V 33 minutah je dosegel 15 točk (met 6/13), ob tem pa je dodal še 5 podaj in 4 skoke. Imel je 6 izgubljenih žog.

Pri Milwaukeeju, ki je proti Miamiju izgubil drugič v štirih dneh, je bil s 25 točkami najučinkovitejši Khris Middleton. Giannis Antetokounmpo je vknjižil 22 točk, 10 skokov in 6 podaj.

"Odigral je pošastno dobro. Da bo tako, si lahko videl že pri prvi blokadi, pri prvem skoku in prvem napadu. Igral je s povsem drugačno agresivnostjo," je Whitesida pohvalil trener Erik Spoelstra. Ta je bil v zaključku tekme sicer malce na trnih, a med drugim ga je "pomiril" tudi Dragić s prostima metoma za 104:98 12 sekund pred koncem.

Serijo gostovanj bo Miami nadaljeval v petek, ko se bo pomeril z Brooklynom.

MILWAUKEE - MIAMI 101:106

Middleton 25, Antetokounmpo 22 in 10 skokov; Whiteside 27 in 13 skokov, Dragić 15 (met: 6/13), 4 skoki, 5 podaj in 6 izgubljenih žog v 33 minutah.

CHARLOTTE - WASHINGTON 133:109

Kidd-Gilchrist 21, Howard 18, 15 skokov; Beal 26, Scott 18.

ATLANTA - NEW ORLEANS 94:93

Bazemore 20, Collins 18; Holiday 22, Cousins 19, 14 skokov.

BROOKLYN - SAN ANTONIO 95:100

Crabbe 20, Harris 18; Aldridge 34, Mills 25.

TORONTO - DETROIT 96:91

Miles 21, Lowry 18, Valančiunas 17, 16 skokov; Drummond 25, 17 skokov.

CHICAGO - GOLDEN STATE 112:119

Mirotić 24, Lopez 16; Thompson 38, Curry 30, Durant 19.

MEMPHIS - NEW YORK 105:99

Evans 23, 10 podaj, Green 18; Porzingis 21, Kanter 20.

OKLAHOMA CITY - LA LAKERS 114:90

Anthony 27, Adams 21, 10 skokov, Westbrook 19; Randle 16, Caldwell Pope 10.

SACRAMENTO - UTAH 105:120

Cauley Stein 26, Bogdanović 25; Mitchell 34, Hood 25.

LA CLIPPERS - DENVER 109:104

Griffin 20, 12 skokov, Williams 17; Harris 19, Jokić 18.

Tekme 18. januarja:

BOSTON - PHILADELPHIA

CLEVELAND - ORLANDO

HOUSTON - MINNESOTA

PORTLAND - INDIANA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 45 34 11 75,6 TORONTO RAPTORS 43 30 13 69,8 CLEVELAND CAVALIERS 43 26 17 60,5 MIAMI HEAT 44 26 18 59,1 WASHINGTON WIZARDS 45 25 20 55,6 INDIANA PACERS 44 24 20 54,5 MILWAUKEE BUCKS 44 23 21 52,3 DETROIT PISTONS 43 22 21 51,2 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 40 20 20 50,0 NEW YORK KNICKS 45 20 25 44,4 CHARLOTTE HORNETS 43 18 25 41,9 CHICAGO BULLS 45 17 28 37,8 BROOKLYN NETS 45 16 29 35,6 ORLANDO MAGIC 44 13 31 29,5 ATLANTA HAWKS 44 13 31 29,5 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 46 37 9 80,4 HOUSTON ROCKETS 42 30 12 71,4 SAN ANTONIO SPURS 46 30 16 65,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 46 29 17 63,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 45 25 20 55,6 NEW ORLEANS PELICANS 44 23 21 52,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 44 23 21 52,3 DENVER NUGGETS 45 23 22 51,1 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 44 23 21 52,3 UTAH JAZZ 44 18 26 40,9 PHOENIX SUNS 45 16 29 35,6 LOS ANGELES LAKERS 44 15 29 34,1 DALLAS MAVERICKS 45 15 30 33,3 MEMPHIS GRIZZLIES 43 15 28 34,9 SACRAMENTO KINGS 44 13 31 29,5

R. K.