Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! San Antonio kljub poškodbi prvega zvezdnika Kawhija Leonarda igra odlično. Foto: Reuters Dodaj v

Miami ne najde recepta za San Antonio

V soboto prva tekma Vročice izven Severne Amerike

7. december 2017 ob 07:47

San Antonio - MMC RTV SLO

Osem košarkarjev San Antonia je bilo dvomestnih v zmagi s 117:105 nad Miamijem, ki je izgubil četrtič na zadnjih petih tekmah. Goran Dragić je v 29 minutah dosegel osem točk.

Vročica je dobro odigrala prvi polčas, v katerem je iz igre metala 58-odstotno in zadela 9 od 18 točk. Prvo četrtino je dobila s 35:27, a odšla na odmor le s točko naskoka. V nadaljevanju je do izraza prišla raznovrstnejša igra Spursov (30 podaj) in več razpoloženih igralcev. Prvi strelec San Antonia je bil LeMarcus Aldridge z 18 točkami. San Antonio, ki vso sezono igra brez Kawhija Leonarda, ima le dva poraza manj od Golden Stata.

Pri Miamiju je bil s 25 točkami najučinkovitejši Tyler Johnson. Tri manj je dosegel Dion Waiters. Dragić je iz igre meta 3/11, za tri 0/2. Osmim točkam je dodal šest podaj in 4 skoke. Miami ni premagal San Antonia že skoraj štiri leta.

Miami se bo v soboto v Mexico Cityju pomeril z Brooklynom. To bo prva tekma Miamija izven ZDA in Kanade v njegovi zgodovini.

SAN ANTONIO - MIAMI 117:105

Aldridge 18, Forbes 17, Gay 16, Mills 13, Gasol in Green po 12, Parker in Ginobili po 10; Johnson 25, Waiters 22, Dragić 8 (met: 3/11), 4 skoki in 6 podaj v 29 minutah.



CLEVELAND - SACRAMENTO 101:95

INDIANA - CHICAGO 98:96

ORLANDO - ATLANTA * 110:106

BOSTON - DALLAS 97:90

NEW YORK - MEMPHIS 99:88

CHARLOTTE - GOLDEN STATE 87:101

MILWAUKEE - DETROIT 104:100

NEW ORLEANS - DENVER 123:114

LA CLIPPERS - MINNESOTA 107:113

* - po podaljšku

Tekme 7. decembra:

PHILADELPHIA - LA LAKERS

PHOENIX - WASHINGTON

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY

UTAH - HOUSTON

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 26 22 4 84,6 CLEVELAND CAVALIERS 25 18 7 72,0 TORONTO RAPTORS 22 15 7 68,2 DETROIT PISTONS 24 14 10 58,3 PHILADELPHIA 76ERS 23 13 10 56,5 MILWAUKEE BUCKS 23 13 10 56,5 INDIANA PACERS 25 14 11 56,0 WASHINGTON WIZARDS 24 13 11 54,2 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 24 12 12 50,0 MIAMI HEAT 24 11 13 45,8 ORLANDO MAGIC 26 11 15 42,3 BROOKLYN NETS 23 9 14 39,1 CHARLOTTE HORNETS 23 9 14 39,1 ATLANTA HAWKS 24 5 19 20,8 CHICAGO BULLS 23 3 20 13,0 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 22 18 4 81,8 GOLDEN STATE WARRIORS 26 20 6 76,9 SAN ANTONIO SPURS 25 17 8 68,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 26 15 11 57,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 24 13 11 54,2 DENVER NUGGETS 24 13 11 54,2 UTAH JAZZ 25 13 12 52,0 NEW ORLEANS PELICANS 25 13 12 52,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 23 11 12 47,8 LOS ANGELES CLIPPERS 23 8 15 34,8 LOS ANGELES LAKERS 23 8 15 34,8 PHOENIX SUNS 26 9 17 34,6 MEMPHIS GRIZZLIES 24 8 16 33,3 SACRAMENTO KINGS 24 7 17 29,2 DALLAS MAVERICKS 25 7 18 28,0

R. K.