Miami praznih rok iz Detroita

Goran Dragić vknjižil 18 točk in 7 podaj

13. november 2017 ob 08:09

Detroit - MMC RTV SLO

Serijo šestih gostovanj so košarkarji Miamija zaključili s porazom pri enemu od največjih presenečenj Lige NBA Detroitu, ki je po zaslugi zadnje četrtine slavil s 112:103.

Pistonsi so tako brezhibno končali niz petih domačih tekem in z izkupičkom 10:3 na Vzhodu zaostajajo le za Bostonom.

Goran Dragić je tekmo začel silovito. V prvi četrtini je dosegel 12 točk, nato pa se mu je ustavilo. Na koncu je ob metu 6/14 vknjižil 18 točk, 7 podaj in 4 skoke. "Nismo mogli narekovati in jim vsiliti svojega načina igre," je razlog za poraz našel trener Erik Spolestra.

Izid je bil osem minut pred koncem tako rekoč poravnan, potem pa je dvakrat zapored zadel adut s klopi Detroita, novinec Luke Kennard (14 točk). Svoje so dodali še drugi in z delnim izidom 11:0 so Pistonsi pobegnili na varno razdaljo. Tobias Harris je dosegel 25 točk, eno več od Averyja Bradleyja. Pri Miamiju je bil z 20 točkami in 12 skoki najučinkovitejši Hassan Whiteside.

Miami je na šestih gostovanjih dosegel izkupiček 3:3 in je trenutno pod 50 odstotki (6:7) zmag in porazov. Vročico v tem tednu čakata dve tekmi z Washingtonom in obračun z Indiano.

Boston je dosegel 12. zmago zapored, čeprav v njegovih vrstah ni bilo poškodovanega Kyrieja Irvinga. Celticsi so v derbiju Vzhoda s 95:94 ugnali Toronto. Z 21 točkami je bil najučinkovitejši Kelt, povratnik po poškodbi Al Horford.

DETROIT - MIAMI 112:103

Harris 25, Bradley 24, Jackson 17; Whiteside 20 in 12 skokov, Dragić 18 (met 6/14), 7 podaj in 4 skoki v 35 minutah, Waiters 16, Richardson 15.

BOSTON - TORONTO 95:94

Horford 21, Brown 18, Rozier 16; DeRozan 24, Lowry 19, Miles 10.

INDIANA - HOUSTON 95:118

Oladipo 28, Sabonis 17; Harden 26 in 15 podaj, Gorodn 21, Capela 20 in 17 skokov.

OKLAHOMA CITY - DALLAS 112:99

George 37, Westbrook 27, Grant 10; Barnes 22 in 13 skokov, Ferrell 18.

Tekme 13. novembra:

WASHINGTON - SACRAMENTO

NEW YORK - CLEVELAND

MILWAUKEE - MEMPHIS

NEW ORLEANS - ATLANTA

PHOENIX - LA LAKERS

UTAH - MINNESOTA

PORTLAND - DENVER

GOLDEN STATE - ORLANDO

LA CLIPPERS - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 14 12 2 85,7 DETROIT PISTONS 13 10 3 76,9 ORLANDO MAGIC 13 8 5 61,5 WASHINGTON WIZARDS 12 7 5 58,3 TORONTO RAPTORS 12 7 5 58,3 NEW YORK KNICKS 12 7 5 58,3 PHILADELPHIA 76ERS 12 6 6 50,0 MILWAUKEE BUCKS 12 6 6 50,0 -------------------------------------- CLEVELAND CAVALIERS 13 6 7 46,2 MIAMI HEAT 13 6 7 46,2 INDIANA PACERS 14 6 8 42,9 CHARLOTTE HORNETS 12 5 7 41,7 BROOKLYN NETS 13 5 8 38,5 CHICAGO BULLS 11 2 9 18,2 ATLANTA HAWKS 13 2 11 15,4 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 14 11 3 78,6 GOLDEN STATE WARRIORS 13 10 3 76,9 DENVER NUGGETS 13 8 5 61,5 SAN ANTONIO SPURS 13 8 5 61,5 MEMPHIS GRIZZLIES 12 7 5 58,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 12 7 5 58,3 NEW ORLEANS PELICANS 13 7 6 53,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 12 6 6 50,0 -------------------------------------- UTAH JAZZ 13 6 7 46,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 13 6 7 46,2 LOS ANGELES CLIPPERS 12 5 7 41,7 LOS ANGELES LAKERS 13 5 8 38,5 PHOENIX SUNS 14 5 9 35,7 SACRAMENTO KINGS 12 3 9 25,0 DALLAS MAVERICKS 14 2 12 14,3

R. K.