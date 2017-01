Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je iz igre metal 6/13, v statistiko pa je vpisal tudi dve blokadi. Foto: AP Hassanu Whitesidu je en skok zmanjkal do novega dvojnega dvojčka. Center Miamija ostaja najboljši skakalec v ligi. Foto: EPA Prvo ime Utaha Gordon Hayward je Detroitu dal 20 točk. Foto: AP Al Horford je z Bostonom slavil zmago v Atlanti, od koder se je pred sezono preselil k Celticsom, za Hawkse pa je igral devet let. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miami vpisal že 30. poraz v sezoni

Devet točk Udriha, Detroit pa povsem brez moči

14. januar 2017 ob 08:43

Milwaukee - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so klonili četrtič zapored in desetič na zadnjih 11 tekmah. Milwaukee je bil boljši s 116:108. Goran Dragić je prispeval 19 točk.

Skupaj s Hassanom Whitesidom je bil najboljši strelec Heatov. Igral je 34 minut, dodal pa je še tri skoke in tri podaje. To je bil 30. poraz Miamija v sezoni. Več jih ima le Brooklyn, ki je tudi najslabše moštvo v ligi, Heati pa so s 26-odstotno uspešnostjo drugi najslabši. Že v prvi četrtini so si gostitelji priigrali lepo prednost. Dobili so jo z 12 točkami razlike, dosegli pa so kar 42 točk. "Prva četrtina je bila lepo nadaljevanje zadnje tekme proti San Antoniu. Fantje so si lepo podajali in prišli smo do številnih odprtih metov," je povedal domači trener Jason Kidd.

Miami ni našel odgovora na trojko Jabari Parker – Janis Antetokounmpo – Greg Monroe. Parker je bil s 24 točkami prvi strelec tekme, Monroe je že v prvi četrtini dosegel 12 od svojih 16 točk, obenem je tekmo končal še z 11 skoki, Greek Freak pa je kljub težavam z boleznijo v zadnjem tednu pokazal vsestranskost, ko je v statistiko vpisal 19 točk, osem skokov in šest podaj.

V prvem polčasu so Bucksi povedli že za 21 točk. V zadnjem delu so se gostje približali na -8, a ko je bilo do konca še osem minut, je Antetokounmpo dal šest točk zapored za novo varno razliko. "Mislim, da se vsi veselimo poti domov. Nismo razmišljali o tem, ampak tukaj je res mraz. Lepo bo priti domov in videti nekaj sonca," je po četrtem zaporednem porazu na gostovanju povedal Miamijev trener Erik Spoelstra.

Van Gundy razočaran nad obrambo

Utah je na domačem parketu s 110:77 nadigral Detroit. Moštvo, v katerem v vlogi prvega pomočnika trenerja Quina Snyderja deluje slovenski selektor Igor Kokoškov, je odločilno prednost naredilo v tretji četrtini s serijo 28:9. Ključno vlogo je v tem delu odigral George Hill, ki je prispeval 22 točk. Še uspešnejši je bil Rodney Hood, ki je dosegel 27 točk, največ v tej sezoni. Izza črte je zadel sedem metov iz osmih poskusov.

"Ste gledali tretjo četrtino? Nismo mogli doseči koša, oni pa so zadeli, kadar so želeli. Nobenega ne moremo ustaviti. Prvih 21 tekem smo bili druga najboljša obrambna ekipa lige, zdaj pa smo ena najslabših. Razočaran sem, ne nad svojimi igralci, ampak nad sabo, da mi ne uspe tega rešiti," je bil po tekmi jezen trener Detroita Stan van Gundy, ki je Benu Udrihu namenil 21 minut. Slovenski branilec je vknjižil devet točk in sedem podaj.

Westbrook v lov na Chamberlaina

Oklahomi v Minneapolisu ni pomagal niti novi trojni dvojček Russlla Westbrooka. Timberwolvesi so Oklahomo ugnali s 96:86 in zmagali tretjič zapored. Odličen je bil Karl-Anthony Towns z 29 točkami in 17 skoki. Westbrook je statistiko napolnil z 21 točkami, 11 skoki in 12 podajami, a je izgubil tudi kar deset žog. To je njegov 19. trojni dvojček v sezoni. Že zdaj jih je dosegel več kot v lanski. 19 trojnih dvojčkov je najboljši dosežek po sezoni 1967/68, ko jih je Wilt Chamberlain zbral 31.

Philadelphia je s 102:93 ugnala Charlotte in slavila zmago tretjič zapored. To ji je uspelo prvič po treh letih, ko so med 29. decembrom 2013 in 4. januarjem 2014 zmagala na štirih tekmah v nizu. Znova je bil odličen glavni kandidat za nagrado za novinca leta Joel Embiid. Odlični mladi center je k zmagi pristavil 24 točk.

Tekme 13. januarja:

PHILADELPHIA - CHARLOTTE 102:93

Embiid 24, Šarić 15; Batum 19.

TORONTO - BROOKLYN 132:113

DeRozan 28, Lowry 20; Bogdanović 23.

MILWAUKEE - MIAMI 116:108

Parker 24, Antetokounmpo 19; Whiteside 19, Dragić 19 (5/8 za dve, 1/5 za tri), 3 skoki in 3 podaje v 34 minutah.

HOUSTON - MEMPHIS 105:110

Harden 27; Allen 22, Conley 17.

MINNESOTA - OKLAHOMA CITY 96:86

Towns 29 in 17 skokov, Wiggins 19; Westbrook 21, 11 skokov in 12 podaj.

ATLANTA - BOSTON 101:103

Hardaway Jr. in Milsap po 23; Thomas 28, Olynyk 26.

PORTLAND - ORLANDO 109:115

Lillard 34; Vučević 30 in 10 skokov, Payton 19.

SACRAMENTO - CLEVELAND 108:120

Cousins 26 in 11 podaj; Irving 26, Korver 18.

UTAH - DETROIT 110:77

Hood 27, Hills 22; Harris 13 ... Udrih 9 (3/5 za dve, 1/3 za tri), 1 skok in 7 podaj v 21 minutah.

Tekme 14. januarja:

LA CLIPPERS - LA LAKERS

CHICAGO - NEW ORLEANS

PHOENIX - SAN ANTONIO

WASHINGTON - PHILADELPHIA

UTAH - ORLANDO

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 39 26 13 66,7 BOSTON CELTICS 40 25 15 62,5 NEW YORK KNICKS 40 18 22 45,0 PHILADELPHIA 76ERS 37 12 25 32,4 BROOKLYN NETS 39 8 31 20,5 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 39 29 10 74,4 MILWAUKEE BUCKS 38 20 18 52,6 INDIANA PACERS 39 20 19 51,3 CHICAGO BULLS 40 19 21 47,5 DETROIT PISTONS 42 18 24 42,9 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 39 22 17 56,4 WASHINGTON WIZARDS 38 19 19 50,0 CHARLOTTE HORNETS 40 20 20 50,0 ORLANDO MAGIC 41 17 24 41,5 MIAMI HEAT 41 11 30 26,8 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 41 25 16 61,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 41 24 17 58,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 42 18 24 42,9 DENVER NUGGETS 38 15 23 39,5 MINNESOTA TIMBERWOLV. 40 14 26 35,0 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 40 34 6 85,0 LOS ANGELES CLIPPERS 41 27 14 65,9 SACRAMENTO KINGS 39 16 23 41,0 LOS ANGELES LAKERS 43 15 28 34,9 PHOENIX SUNS 39 12 27 30,8 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 39 31 8 79,5 HOUSTON ROCKETS 42 31 11 73,8 MEMPHIS GRIZZLIES 42 25 17 59,5 NEW ORLEANS PELICANS 40 16 24 40,0 DALLAS MAVERICKS 39 12 27 30,8

T. J.