Miami z 19 trojkami prevelik zalogaj za Minnesoto

Izjemna predstava Jamesa in minimalna zmaga Clevelanda

25. november 2017 ob 08:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v Ligi NBA gostovali v Minneapolisu in s 109:97 premagali Minnesoto. Goran Dragić je dosegel 20 točk, zadel je pet trojk od osmih poskusov.

Dragić je imel tudi šest podaj, štiri skoke in dve ukradeni žogi. Trener Erik Spoelstra ga je pohvalil, kako je spet vlival energijo celemu moštvu. Prvi strelec Miamija je bil sicer z 21 točkami Wayne Ellington. Miami je zadel 19 trojk, kar je njegov rekord sezone, tudi 39 metov za tri je največ v sezoni. Pri gostiteljih so Jimmy Butler, Andrew Wiggins in Karl-Anthony Towns dosegli po 18 točk, Towns je temu dodal še 11 skokov.

Katastrofa Chicaga: izgubili za 49 točk!

Miami je dobil vse štiri četrtine, Zlasti na začetku so bili igralci Miamija natančni, saj so od 13 poskusov zadeli deset metov iz igre. Turnejo, ki vključuje štiri tekme, bo Miami v nedeljo nadaljeval v Chicagu, kar bo lepa priložnost za novo zmago. Chicago je namreč najslabša ekipa sezone, tokrat so Bullsi v gosteh pri Golden Statu izgubili kar s 143:94. Stephen Curry je bil s 33 točkami (ob temi je imel še sedem skokov in štiri podaje) najboljši igralec tekme.

Nov trojni dvojček Jamesa

Cleveland je v napetem obračunu s 100:99 ugnal Charlotte in zmagal sedmič zapored. LeBron James je blestel s 27 točkami, 16 skoki in 13 podajami. Končni izid je s črte prostih metov 48 sekund pred koncem postavil J. R. Smith. V zadnji sekundi je Kemba Walker poskusil z metom za tri točke, a je James blokiral njegov met. Boston, najboljša ekipa sezone, je s 118:103 premagal Orlando. S 30 točkami (17 v prvem polčasu) je spet izstopal Kyrie Irving, ki je zadel vseh desetih prostih metov. Po treh četrtinah je bilo 99:69, nosilci Bostonove igre so se usedli na rezervno klop, tako da je Orlando lahko prišel na znosnih minus 15.

Liga NBA, tekme 24. novembra:

MINNESOTA - MIAMI 97:109

Butler, Wiggins in Towns po 18; Ellington 21 točk in 8 skokov, Dragić 20 točk, 6 podaj in 4 skoki, Waiters 17.

GOLDEN STATE - CHICAGO 143:94

Curry 33, Thompson 29; Grant 21, Markkanen 14.



BOSTON - ORLANDO 118:103

Irving 30, Rozier 23, Baynes 13 točk in

11 sk.; Simmons 14, Vučević 12 + 11 sk.



CLEVELAND - CHARLOTTE 100:99

James 27 točk, 16 skokov in 13 podaj,

Smith 16, Korver 13; Howard 20 točk in

13 skokov.

BROOKLYN - PORTLAND 125:127

Dinwiddie 23; Lillard 34 točk in 9 podaj, Nurkić 29 točk in 15 skokov.

ATLANTA - NEW YORK 116:104

Schröder 26 točk in 8 podaj, Dedmon 16, Belinelli 15; Porzingis 28, Lee 26.

OKLAHOMA CITY - DETROIT 98:99

Westbrook 27, Anthony 20, George 16; Drummond 17, Smith 15, Harris 13.

PHOENIX - NEW ORLEANS 91:115

Warren 18, Ulis 17; Davis 23, Cousins 19.

INDIANA - TORONTO 107:104

Oladipo 21, Bogdanović 19; Lowry 24.

DENVER - MEMPHIS 104:92

Jokić 28 točk, 13 skokov in 8 podaj; Green 21, Gasol in Evans po 15.

Tekme 25. novembra:

WASHINGTON - PORTLAND

PHIADELPHIA - ORLANDO

CHARLOTTE - SAN ANTONIO

ATLANTA - TORONTO

INDIANA - BOSTON

HOUSTON - NEW YORK

GOLDEN STATE - NEW ORLEANS

DALLAS - OKLAHOMA CITY

UTAH - MILWAUKEE

SACRAMENTO - LA CLIPPERS

Lestvica - Vzhodna konferenca BOSTON CELTICS 20 17 3 85,0 DETROIT PISTONS 18 12 6 66,7 CLEVELAND CAVALIERS 19 12 7 63,2 TORONTO RAPTORS 18 11 7 61,1 PHILADELPHIA 76ERS 17 10 7 58,8 INDIANA PACERS 19 11 8 57,9 NEW YORK KNICKS 18 10 8 55,6 WASHINGTON WIZARDS 18 10 8 55,6 -------------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 17 9 8 52,9 MIAMI HEAT 18 9 9 50,0 CHARLOTTE HORNETS 18 8 10 44,4 ORLANDO MAGIC 19 8 11 42,1 BROOKLYN NETS 18 6 12 33,3 ATLANTA HAWKS 19 4 15 21,1 CHICAGO BULLS 17 3 14 17,6 Zahodna konferenca HOUSTON ROCKETS 18 14 4 77,8 GOLDEN STATE WARRIORS 19 14 5 73,7 SAN ANTONIO SPURS 18 11 7 61,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 11 8 57,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 19 11 8 57,9 NEW ORLEANS PELICANS 19 11 8 57,9 DENVER NUGGETS 19 11 8 57,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 18 8 10 44,4 -------------------------------------- UTAH JAZZ 19 8 11 42,1 LOS ANGELES LAKERS 19 8 11 42,1 MEMPHIS GRIZZLIES 18 7 11 38,9 LOS ANGELES CLIPPERS 17 6 11 35,3 PHOENIX SUNS 20 7 13 35,0 SACRAMENTO KINGS 18 5 13 27,8 DALLAS MAVERICKS 19 4 15 21,1

T. O.