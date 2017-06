"Na Fibini jakostni lestvici mislim, da sploh ne obstajamo"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Damir Grgić je selektor slovenske ženske košarkarske reprezentance postal pred dvema letoma in pol. Slovenijo je popeljal na evropsko prvenstvo, ki bo od 16. do 27. junija. Foto: www.alesfevzer.com Igrali smo dvakrat s Turčijo, ki je na drugo tekmo prišla v najboljši postavi, pa smo zmagali. Cilj je, da zmagamo vsaj na eni tekmi, kar bi bilo verjetno dovolj, da se prebijemo v naslednji krog tekmovanja. Nika Barić Slovenija bo na evropskem prvenstvu v Pragi v predtekmovanju igrala proti Franciji (16. junija), Grčiji (17. junija) in Srbiji (19. junija). Med nosilkami igre je seveda Nika Barić. Potem ko je prejšnjo sezono v Jekaterinburgu bolj kot ne presedela na klopi, je v zadnji sezoni dobivala veliko priložnosti in v prvenstvu igrala po več kot 20 minut na tekmo, dosegala pa je po 10 točk na tekmo. Njena ekipa je spet osvojila rusko prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com Moraš biti dober psiholog in verjetno je prav zaradi tega psihološkega vidika težje delati z ženskami. So veliko bolj zvite, premetene, tudi trmaste. Hočejo te večkrat obrniti in moraš pravilno odreagirati. Je pa res, da tudi vračajo veliko, če imaš korekten odnos. Ustreza jim, če je moški neposreden, da pošteno pove, kaj misli. Potem funkcionirajo najbolje. Ne 'šparam' besed, morda sem zato uspešen. Ključen je pošten odnos. Damir Grgić Trener ženske ekipe mora biti tudi dober psiholog. Foto: www.alesfevzer.com A novinke vedno kaj nahecamo in najdemo kakšno nenavadno delo ali pa jim damo nalogo, da kaj zapojejo in zaplešejo. Vsekakor nekaj takšnega čaka tudi Evansovo in Larisa Ocvirk. Nika Barić Nika Barić, 24-letna košarkarica iz Trbovelj, je do leta 2011 igrala za Celje, nato pa se je preselila v Rusijo. Leta 2012 je bila izbrana tudi na naboru Lige WNBA in če bo dobila ustrezno ponudbo, bo šla v najmočnejšo ligo naslednje leto. Foto: www.alesfevzer.com Dokazali smo, da se v Sloveniji igra agresivna, moška košarka, z veliko atraktivnimi potezami. Damir Grgić VIDEO Košarkarice premagale Hrvatice VIDEO Evansova na igrišču močna... Sorodne novice Košarkarice zmagale tudi na zadnji tekmi v Sloveniji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Na Fibini jakostni lestvici mislim, da sploh ne obstajamo"

MMC-jev pogovor z Niko Barić in Damirjem Grgićem

6. junij 2017 ob 06:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Koliko košarkaricam pomeni, da bodo prvič igrale na EP-ju, dokazuje tudi poteza Nike Barić, ki je zavrnila povabilo iz WNBA-ja: "Tja greš lahko vsako leto, a priložnost igranja na EP-ju se lahko ponudi le enkrat."

Če v slovenski moški reprezentanci pred velikimi tekmovanji javnost pogosto vznemirjajo nekateri odpovedi pomembnih igralcev, selektor ženske izbrane vrste Damir Grgić s tem zagotovo nima težav. Zdaj želi na Češkem spet dokazati, da si dekleta zaslužijo igranje med elito in da si zaslužijo tudi več medijskega prostora: "Vsi smo pozitivno naravnani, vzdušje je fenomenalno. Ne čuti se nervoze, verjetno pa bo nekaj pozitivne treme tik pred prvenstvom, to pravzaprav mora biti. S prvo uvrstitvijo na evropsko prvenstvo smo dokazali, da si ženska košarka zasluži več pozornosti javnosti. Nekatere igralke imajo za seboj že lepe kariere, druge pa pred seboj. Upam, da smo s to uvrstitvijo na EP spremenili javno mnenje."

Cilj: zmagati vsaj na eni tekmi

Najboljša slovenska košarkarica Nika Barić, ki igra pri Jekaterinburgu, je zavrnila ponudbo Phoenixa in bo v žensko različico Lige NBA raje odšla naslednje leto, če bo dobila dobro ponudbo. "Skoraj vse cilje sem dosegla v karieri, manjkal mi je le uspeh s člansko reprezentanco in z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo se je ta želja izpolnila. Komaj čakam, čeprav smo bile po žrebu skupin kar malo razočarane. Srbija in Francija ciljata na medaljo, tudi Grčija je močna. A za nas to ne bi smel biti šok. Igrali smo dvakrat s Turčijo, ki je na drugo tekmo prišla v najboljši postavi, pa smo zmagali. Cilj je, da zmagamo vsaj na eni tekmi, kar bi bilo verjetno dovolj, da se prebijemo v naslednji krog tekmovanja."

Popraviti je treba še igro 5:5 in skok

Slovenke bodo na EP-ju 16. junija za uvod igrale s Francozinjami, ki so na zadnjem prvenstvu stare celine (2015) v velikem finalu izgubile s Srbijo. Kje so še pomanjkljivosti, ki jih mora Grgić odpraviti, morda že na naslednjih dveh pripravljalnih tekmah proti Črni gori? "Priti je treba v pravo strelsko formo. Zdaj je solidna, lahko bi bilo še dobro. Dobro funkcioniramo, moramo pa res igrati agresivno, močno, trdo košarko in z veliko tranzicijske igre. Na odprtem terenu smo dobri, nekaj težav pa imamo še pri igri 5:5, na postavljeni napad. Morda smo tudi malo slabši v skoku, kar bomo poskušali popraviti, da bi bili lahko čim bolj enakovredni ravno na tekmi proti Franciji, ki ima dominantne centre."

Slovenija prihaja na košarkarski zemljevid

Damir Grgić poudarja, da bodo lahko njegove varovanke sproščene: "Nismo obremenjeni, da moramo kogar koli premagati. Želimo pokazati le tisto pravo igro in dokazati, da smo zasluženo na evropskem prvenstvu. Imamo neizmerno željo, premagali smo dvakrat Madžarsko, pa v Trbovljah Turčijo. Vemo pa, da nas na EP-ju. čaka skupina smrti. Srbija in Francija ciljata na medaljo, Grčija pa ima z igralkami, starimi tudi čez 35 let, izjemne izkušnje. Legendarna Evanthia Maltsi ima že 38 let, pa še vedno dosega po 30 točk. Predvsem smo lahko veseli, da smo na tem zemljevidu tudi mi. Na Fibini jakostni lestvici sploh ne vem, kateri smo. Mislim, da sploh ne obstajamo, saj nismo bili še na nobenem prvenstvu."

Ve se, kdo je glavni in kdo nosi vodo

37-letni Grgić je posebno pozornost namenil tudi psihološki pripravi. Za igralke bo to namreč popolnoma nova izkušnja in težko je predvideti, kako se bodo odzvale. Ali tudi on, tako kot večina trenerjev pred velikimi turnirji, še kaj skriva? "Normalno, da na pripravljalnih tekmah ne pokažeš vsega. So še neke taktične različice, s katerimi bomo poskušali presenetiti." Katere so glavne nosilke igre, je jasno. "Prva peterka je načeloma znana. Vemo, kako so porazdeljene vloge, kdo je glavni in kdo nosi vodo." Težav s poškodbami ni, izjema je le Sandra Piršič (koleno), ki je imela naporno sezono, a naj bi bila do prvenstva nared.

Ženske so bolj zvite, premetene, trmaste

Damir Grgić je v trenerskem poslu že od svojega 17. leta. Dolga leta je bil trener v mlajših kategorijah, treniral je tako ženske kot moške ekipe. Priznava, da je težje voditi ženske ekipe: "Moraš biti dober psiholog in verjetno je prav zaradi tega psihološkega vidika težje delati z ženskami. So veliko bolj zvite, premetene, tudi trmaste. Hočejo te večkrat obrniti in moraš pravilno odreagirati. Je pa res, da tudi vračajo veliko, če imaš korekten odnos. Ustreza jim, če je moški neposreden, da pošteno pove, kaj misli. Potem funkcionirajo najbolje. Včasih se tudi zaderem nad kakšno igralko, če pa si to zasluži, jo pohvalim. Ne 'šparam' besed, morda sem zato uspešen. Ključen je pošten odnos."

Shante Evans dobila državljanstvo

Med reprezentantkami je tudi Shante Marie Evans, ki je tik pred zdajci dobila slovensko državljanstvo. 25-letna ameriška košarkarica je v zadnji sezoni s Celjem osvojila dvojno slovensko krono in naslov prvakinje Lige Waba. Nika Barić je prepričana, da gre za pomembno okrepitev: "Mislim, da lahko veliko pomaga, glede na to, da nimamo vseh dvanajstih igralk v rotaciji. Ustreza našemu sistemu igre, poznamo jo iz Celja, imela je dobro sezono." Se je Evansova tudi karakterno ujela s Slovenkami, ki se rade šalijo? "Je bolj mirna. Glede na to, da smo malo smešna reprezentanca in se nenehno zafrkavamo, se morda kdaj res drži malo bolj zase, a če je treba, se tudi druži z nami."

Krst za Evansovo in Lariso Ocvirk

Če kdo, potem bo znala prav Nika Barić poskrbeti, da se bo Evansova v družbi slovenskih košarkaric počutila domače in sproščeno, kar ima lahko tudi pozitiven učinek na tekmah. "Priprave" na krst, ki vedno čaka novinke, že potekajo, Barićevi pa pri tem najraje pomaga Eva Lisec. "Kaj se bomo tokrat spomnile, še ne vem. A novinke vedno kaj nahecamo in najdemo kakšno nenavadno delo ali pa jim damo nalogo, da kaj zapojejo in zaplešejo. Vsekakor nekaj takšnega čaka tudi Evansovo in Larisa Ocvirk."

16 reprezentanc, štiri predtekmovalne skupine

Evropsko prvenstvo na Češkem bo potekalo od 16. do 27. junija 2017. Nastopilo bo šestnajst reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine. Po prvih treh tekmah bo v četrtfinale neposredno napredovala najboljša ekipa iz vsake skupine, drugo- in tretjeuvrščene pa se bodo udarile za preostala štiri prosta mesta. Zadnjeuvrščena bo prvenstvo zaključila po treh tekmah. Slovenija, ki je bila na žrebu v zadnjem, četrtem kakovostnem bobnu, bo prvo tekmo igrala proti polfinalistkam z olimpijskih iger v Riu de Janeiru Francozinjam, naslednji dan jo čaka Grčija, po dnevu odmora pa še aktualne evropske prvakinje Srbkinje.

Tudi zabijanja so del ženske košarke

Slovenija bo imela na EP-ju veliko navijačev. Že na pripravljalnih tekmah se je v Celju in Trbovljah izkazalo, da ima lepo podporo. "Dokazali smo, da se v Sloveniji igra agresivna, moška košarka, z veliko atraktivnimi potezami," meni Grgić. Prepričan je, da ni več tako velike razlike med moško in žensko košarko. "Zadevajo trojke v serijah ali, na primer Nika Barić, spustijo žogo nasprotnici med nogami." Na vprašanje, ali je že doživel, da bi ena od Slovenk med igro žogo zabila skozi obroč, pravi, da še ne. "Čeprav, teh primerov je po svetu kar nekaj. Brittney Griner, Američanka, ki je bila soigralka Nike Barić pri Jekaterinburgu, pri 2,06 metra z lahkoto zabije, prav tako turška reprezentantka Quanitra Hollingsworth, ki smo jo videli v Trbovljah."



Seznam reprezentantk (pred odhodom na EP bo selektor Grgić prečrtal še dve imeni):

Rebeka Abramovič, branilka, 170 cm, Triglav Kranj

Nika Barič, org. igre, 169 cm, UMMC Ekaterinburg

Maja Erkić, branilka, 183 cm, KSC Szekszard

Shante Marie Evans, krilni center, 186 cm, Girona

Tina Jakovina, krilo, 182, Vicenza

Eva Lisec, center, 192 cm, KSC Szekszard

Ana Ljubenović, krilni center, 184 cm, San Salvatore Selargius

Teja Oblak, branilka, 172 cm, Good Angles Košice

Larisa Ocvirk, krilo, 187 cm, Cinkarna Celje

Sandra Piršič, center, 195 cm, KSC Szekszard

Annamaria Prezelj, branilka, 177 cm, Cinkarna Celje

Eva Rupnik, branilka, 176 cm, ADBA Aviles (ŠPA)

Tina Trebec, center, 189 cm, Neftochimis 2010

Živa Zdolšek, krilo, 178 cm Triglav Kranj

Tomaž Okorn