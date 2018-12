Prvi izbor na naboru Deandre Ayton se bo drugič srečal z Dončićem. Foto: Reuters Dirk Nowitzki je bil na parketu prvič v letošnji sezoni. Foto: AP James Harden je z imenitno predstavo nagnil tehtnico na stran Rocketsov. Foto: Reuters Dodaj v

NBA: Phoenix - Dallas

Harden s 50 točkami in trojnim dvojčkom potopil Lakerse

14. december 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 05:20

Phoenix - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa se bodo želeli oddolžiti Phoenixu za grenak poraz na uvodni tekmi sezone. Sunsi so razbili Mavse kar s 121:100. Od takrat se je marsikaj spremenilo. Prvič v letošnji sezoni je zaigral legendarni Dirk Nowitzki.



Izbranci Ricka Carlisla so dobili 12 izmed 15 tekem, v American Airlines Centru so nanizali enajst zaporednih zmag. Na gostovanjih Mavericksi še niso ujeli prave forme, dobili so le dve izmed enajstih tekem. Zdaj jih čaka precej težji razpored, 10 izmed naslednjih 13 tekem bodo odigrali v gosteh.

Sunsi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, so štartali najslabše v sezono v zgodovini kluba. Izgubili so zadnjih deset tekem. Imajo štiri zmage in kar 24 porazov. Najslabša ekipa sezone želi prenoviti ekipo. Center Tyson Chandler je že odšel k Lakersom, Trevor Ariza pa je tudi blizu odhoda, a Lakersi in Sunsi še iščejo tretjega partnerja v menjavi igralcev.

Devin Booker, ki je pred dvema mesecema nasul Dallasu kar 35 točk, je poškodovan. Brez najboljšega igralca so Sunsi precej manj nevarni. Znova so bili so v začetni peterki igrali kar trije novinci. De'Anthony Melton, Mikal Bridges in DeAndre Ayton, ki je bil prvi izbor na junijskem naboru.

Harden s 50 točkami in trojnim dvojčkom potopil Lakerse

Na derbiju večera je Houston premagal La Lakerse s 126:111. James Harden je dosegel 50 točk, 11 podaj in 10 skokov in v pravi simultanki pokopal Jezernike. Najboljša predstava "brade" v letošnji sezoni.

Jezerniki so v Toyota Centru pretili 44 minut, po zabijanju Kyla Kuzme štiri minute pred koncem so imeli tri točke zaostanka (109:106). V ključnih trenutkih je odgovornost prevzel MVP rednega dela lanske sezone. Sodniki so zelo sporno piskali prekršek Josha Harta na desni strani in Harden je zadel vse tri proste mete. Po zgrešenem metu LeBrona Jamesa se je Harden odločil za trojko iz devetih metrov in povišal na 115:106. V naslednjem napadu je stopil znameniti korak naprej in prek Jamesa zadel za tri točke, žoga se je dvakrat zavrtela okoli obroča in šla skozi mrežico za 118:106.

Velika zmaga za Rocketse, ki so na predzadnjem mestu Zahoda, potem ko so lani igrali v konferenčnem finalu. Center Nene je bil izključen v tretji četrtini zaradi druge tehnične napake, ko se ni uspel uspel pomiriti in se je še naprej jezil na sodnike. Po težki poškodbi kolena se je vrnil Brandon Knight, ki je bil na parketu prvič po 15. februarju 2017.

Lakersi so slabo začeli serijo štirih zaporednih gostovanj. James je prispeval 29 točk (12/18 iz igre), Kyle Kuzma jih je dodal 24. Zelo se pozna, da manjka poškodovani Brandon Ingram.

Četrtkove tekme:

Ob 4.30:

PHOENIX - DALLAS

HOUSTON - LA LAKERS 126:111

Harden 50 (14/26 iz igre, 4/12 za tri, prosti meti 18/19), 11 podaj in 10 skokov v 35 minutah, Capela 16 in 14 skokov, House 15 (3/5 za tri), Paul 14 in 9 podaj, Gordon 13; James 29 (12/18 iz igre), Kuzma 24, Stephenson 17, Hart 15.



SAN ANTONIO - LA CLIPPERS 125:87

Aldridge 27 (12/14 iz igre), Gay 21 (8/10 iz igre), DeRozan in Belinelli po 14; Harris 17, Bradley in Gallinari po 15.



V Ciudad de Mexicu:

ORLANDO - CHICAGO

Petkove tekme:

BOSTON - ATLANTA

CHARLOTTE - NEW YORK



BROOKLYN - WASHINGTON

CLEVELAND - MILWAUKEE



PHILADELPHIA - INDIANA

MEMPHIS - MIAMI



DENVER - OKLAHOMA CITY

PORTLAND - TORONTO



SACRAMENTO - GOLDEN STATE

A. G.