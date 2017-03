Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Nikola Jokić je na zadnjih desetih tekmah v povprečju dosegal 15,3 točke, 13,2 skoka in 6,6 podaje na tekmo. Foto: Reuters Nikola Jokić je proti Clevelandu vknjižil 27 točk, rekord pa je postavil proti New Yorku, ko jih je dosegel 40. Foto: Reuters Denver je z Jokićem v glavni vlogi premagal tudi Golden State, Foto: Reuters Tudi v drugi sezoni je igral na tekmi zvezd. Foto: Reuters

Od 130 kg orjaka do zvezdnika, o katerem govori vsa Amerika

Portret Nikole Jokića

8. marec 2017 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zapišemo lahko tudi drugače: od 130 kg orjaka, kokakole, Sombora in počasnega premikanja po igrišču prek tekmovanja vseh zvezd do košarkarja, ki je v samo 30 dneh dosegel štiri trojne dvojčke v Ligi NBA.

Tako hitro je prve štiri dvojčke v zgodovini uspelo doseči le še trem igralcem. Govorimo o 22- letnem srbskem centru, ki igra za moštvo Denver Nuggets - Nikoli Jokiću.

Gre za igralca, ki je izjemen tako v obrambi kot v napadu, ima odlično statistiko, nekoč je oboževal kokakolo, zdaj pa se izredno veseli ribje obare in se rad sprošča ob gledanju serije Prijatelji. V ospredju vsakdana je seveda njegova ekipa, njegov največji cilj pa je postati prvak Lige NBA.

Dobro jutro ali kako je ponoči igral naš zvezdnik Nikola Jokić

Jokić je najmlajši izmed treh bratov, prav vsi pa živijo v Denverju. Prihaja iz Sombora, ki ima 50.000 prebivalcev in je slabih 400 kilometrov oddaljen od Slovenije in skoraj 8.500 kilometrov od Denverja. Jokić je košarko začel igrati v Somborskih jamah, naselju, kjer se menda igra najboljša košarka v Srbiji. Tam je bil najprej le opazovalec, pobiral je žoge in čakal na igro. Ko je kmalu precej zrastel, je ves prosti čas preživel na košarkarskem igrišču in zvezda je bila rojena. Pri 17 letih je podpisal prvo pravo pogodbo z ekipo Mega Vizura, ki igra v Ligi ABA. Ob odlični igri so ga opazili skavti in na naboru Lige NBA so ga leta 2014 v 2. krogu kot 41. izbrali Denver Nuggetsi. Še eno leto je vztrajal v Ligi ABA. Splačalo se je in ob izvrstnih predstavah je bil izbran za najkoristnejšega igralca lige. Ker je Jokić kmalu zablestel tudi v Ligi NBA, so se prebivalci Sombora zjutraj pri kavi namesto prijaznega ''dobro jutro'', začeli pozdravljati in spraševati: ''Ti, kako pa je danes ponoči igral Jokić?''

Prestop v Ligo NBA in zadnja kokakola

Kljub dobri igri in statistiki je priznal, da je vsak dan popil okoli tri litre kokakole, jedel nezdravo, zato ni čudno, da je tehtal kar 130 kg. Ko se je z letalom peljal iz Evrope v Denver, je spil zadnjo kokakolo, nato pa mu je ob pomoči kondicijskih trenerjev uspelo shujšati in danes tehta ''le'' še 113 kilogramov, čeprav na dan poje kar šest obrokov.

V sezoni 2015/16 je igral na tekmovanju vseh zvezd, osvojil tretje mesto v izboru za novinca leta in bil izbran v prvo peterko vseh novincev tiste sezone. Njegov čas pa je šele prihajal. Ob prijatelju Jusufu Nurkiću ni dobil priložnosti, da bi začenjal tekme. Čeprav je bil na klopi, pa ga to ni motilo. Ko ga je trener Michael Malone uvrstil v začetno peterko, mu je Jokić vrnil z vrhunskimi predstavami. Lahkotnost doseganja točk, kolektivna igra, predvsem pa izjemne podaje, neznačilne za tako visokega igralca, so ga nenadoma izstrelile v televizijske napovednike in špice.

Jokić je bil drugo leto zapored izbran za tekmo vzhajajočih zvezd. V ekipi Sveta je odigral 21 minut ter dosegel 12 točk in 11 skokov. Na vikendu zvezd je svoje razkošno znanje dokazoval tudi na spretnostnem tekmovanju, kjer je v prvem krogu premagal domačega zvezdnika Anthonyja Davisa, nato pa v polfinalu klonil pred poznejšim zmagovalcem Kristapsu Porzingisu.

Njegov vzdevek je Joker

''Rad presenečam in prelisičim ljudi, vedno lahko premagam vsakogar in imam asa v rokavu. Zato me kličejo Joker,'' je svoj vzdevek, ki mu ga je nadel soigralec Mike Miller, opisal Jokić. Na začetku kariere so se vsi spraševali, kdo je ta fant, zdaj se vsi sprašujejo: ''Kako ga lahko ustavimo?'' Trener Malone je nad Jokićem navdušen: ''Je igralec, ki je imel odlično prvo sezono v Ligi NBA, in to formo je prenesel tudi v poletje, ko je z reprezentanco Srbije na olimpijskih igrah osvojil srebrno medaljo. Mislim, da ne moremo biti bolj veseli in ponosni nanj. Naša ekipa ima zelo zelo svetlo prihodnost. To pa zato, ker imamo tako mlade in odlične igralce. Nikoli si nisem predstavljal, da bo Nikola tako dober, kot je danes, in da bo postal igralec, okoli katerega bomo gradili ekipo za prihodnost.''

Prihodnost v NBA in njegovi najljubši igralci

Jokić je izpostavil pet košarkarjev, ki bodo po njegovem mnenju v prihodnosti blesteli v Ligi NBA. ''Najverjetneje bo čez pet let najboljši Joel Embiid, če ostane zdrav. Karl Anthony Towns bo zagotovo pri vrhu, ker ta človek obvlada prav vse. Devin Booker je in bo še naprej odličen ostrostrelec. Tu je tudi Jamal Murray. Vsi do odlični. Iskreno, ne morem izbrati in povedati kdo bo najboljši.'' In njegova sanjska peterka? Na položaju organizatorja igre bi rad imel Stepha Currya, za drugega branilca bi izbral Jimmya Butlerja, na položaju krila bi kraljeval Kawhi Leonard, položaj krilnega centra bi zapolnil Kristaps Porzingis, na položaju centra pa bi igral on sam.

"Verjamem, da so edine mišice, ki jih potrebuješ v košarki, tiste, ki jih imaš v svojih možganih. Veliko igralcev v Ligi NBA razmišlja samo o svoji statistiki, o doseganju točk, skokih in podajah, toda edina stvar, ki jo mi kot ekipa potrebujemo, so zmage.'' Denverju gre v tej smeri zelo dobro in trenutno zasedajo mesto, ki vodi v končnico. Levji delež pri tem ima prav Nikola Jokić.

