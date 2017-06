Od koprskih igrišč do največjega svetovnega odra

Okreva po poškodbi in se pripravlja za reprezentanco

28. junij 2017 ob 07:47

Koper - MMC RTV SLO

20-letnega izjemno nadarjenega koprskega košarkarja Vlatka Čančarja je na naboru Lige NBA kot 49. izbralo moštvo Denver Nuggets. V prihodnji sezoni bo verjetno še igral v Srbiji.

23. junij 2017 bo z zlatimi črkami vrezan v srce Vlatka Čančarja. Mladenič iz Kopra, ki lahko igra na položaju krila ali krilnega centra, se je s trdim delom, odrekanjem in vztrajnostjo prebil do najmočnejšega košarkarskega tekmovanja čez lužo.

Vlatko Čančar je 203 centimetre visoki krilni igralec, ki je začel kariero v Kopru. Pot ga je nato vodila prek Uniona Olimpije in LTH Castinga v srbski Mega Leks, ki ga je "ukradel" Ljubljančanom kljub podpisani petletni pogodbi. Največ zaslug za to ima agent Miško Ražnatović, ki je zavohal Čančarjeve zmožnosti in ga znovačil v svojo Mego, kjer se kalijo mladi igralci. Čančar je v prejšnji sezoni igral povprečno 18,6 minute, v katerih je prispeval 8,2 točke na tekmo.



"Še vedno sem presenečen, čeprav je nekaj časa že minilo. Zelo sem zadovoljen, to je neka nagrada za ves trud," je navdušeno razlagal Čančar, obenem pa poudaril, da je naslednji cilj tudi dejansko zaigrati ob boku največjih košarkarskih zvezd. Že prva noč je bila naporna, spanca ni bilo veliko. "Noč je bila zelo dolga in pestra. Spremljal sem celoten 'draft'. Bil sem zelo vesel, ko so poklicali moje ime. Potem sem spal mogoče eno uro, nič več. Seveda, od radosti in veselja nisem mogel spati."

Kot je stalnica ekip iz Lige NBA, bo tudi Čančar ostal pri svojem sedanjem delodajalcu, srbskemu moštvu Mega Leks. "Načrt je, da ostanem v Mega Leksu in se tu razvijam naprej. Potem pa, ko bo čas, se bom odpravil v Ligo NBA." Kljub dobrim igram se je poigraval z idejo, da bi se nabora NBA udeležil naslednje leto, a je prevladala misel, da je to pravi trenutek. "Sprva smo se želeli pripraviti za nabor leta 2018, ampak lahko povem, da vendarle moje igre niso ostale neopažene. Resda imam 20 let, a nisem premlad. Mislim, da je ravno pravi čas."

Obenem je pohvalil delo ekipe Mega Leks, kjer se lahko mladi košarkarji odlično razvijajo. "Mislim, da je Mega pravi klub za razvoj mladih košarkarjev, ki se spogledujejo z najmočnejšo ligo na svetu. Imajo izkušnje s tem, da pošiljajo igralce neposredno iz kluba v NBA." Podobno pot je prehodil tudi srbski reprezentant in zdaj zvezdnik Denverja Nikola Jokić, ki se je pred tremi leti podal v Ligo NBA prav iz Mega Leksa.

Je pa imel Vlatko Čančar v letošnji sezoni nekaj težav s poškodbo. Trenutno okreva v Srbiji, a verjame, da bo prišel pripravljen na zbor slovenske reprezentance in konkuriral za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu. "Še vedno sem v Beogradu, delam pa vse, da se pozdravim in pripravim za reprezentančno akcijo."

Kot vsak mladi športnik ima tudi Vlatko Čančar svojega vzornika. Tega je našel v enem od najboljših evropskih košarkarjev vseh časov. "Toni Kukoč je moj vzornik. Mislim, da igram podobno kot on." Vsi skupaj mu lahko zaželimo veliko sreče in upamo, da bo nekega dne tudi "koprski Kukoč" navduševal v Ligi NBA.

Armin Sejarić, Radio Koper