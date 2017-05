Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Shante Evans je bila neustavljiva na prvi tekmi v slovenskem dresu. Foto: KZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odlična predstava Evansove na debiju v slovenskem dresu

Madžarke nemočne v prvem polčasu

18. maj 2017 ob 21:12

Slovenske košarkarice so na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Szekesfehervarju premagale Madžarsko s 77:64. Blestela je Shante Evans s 17 točkami.

Slovenke so od začetka narekovale močen ritem igre in po prvih desetih minutah vodile s petimi točkami prednosti. V drugi četrtini je prednost še rasla, najvišja je bila pri izidu 39:20. Slovenke, ki so iz igre v prvem delu zadele 60 odstotkov metov, so na odmor odšle s prednostjo 13 točk.

Na začetku drugega polčasa so se Madžarke pobrale. V tretji četrtini so dosegle 28 točk in prednost gostij je skopnela na tri točke. Slovenke so strnile vrste, Madžarkam so v zadnji četrtini dovolile le šest točk in priprave na premierni nastop na evropskem prvenstvu začele z zmago.

Poleg Evansove so dvomestno število točk dosegle Nika Barič (12), Sandra Piršič in Teja Oblak (obe po 11) ter Eva Lisec (10). Pri Sloveniji je priložnost za igro dobilo enajst košarkaric. Najboljša strelka Madžarske je bila Tijana Krivačević s 14 točkami.

Slovenska reprezentanca se pripravlja na prvi nastop na evropskem prvenstvu, na katerem se bo v skupini C pomerila z reprezentancami Francije, Grčije in Srbije. Evropsko prvenstvo bo med 16. in 25. junijem potekalo na Češkem, Slovenke bodo igrale v Pragi.

Evansova se je počutila odlično

"S prvo pripravljalno tekmo sem lahko zadovoljen. V štabu smo se dogovorili, da bomo danes poskušali zmagati, zato priložnosti za igro niso dobile vse igralke. Odigrali smo zelo dobre tri četrtine in izredno slab tretji del srečanja, v katerem smo prejeli preveč točk. Tekma bo za nas pomembna za dobro analizo. Na jutrišnji tekmi bodo priložnost dobile tudi preostale igralke," je dejal selektor Damir Grgić.

"Na prvi tekmi v slovenskem dresu sem se počutila odlično. Odigrale smo zelo dobro srečanje, vendar imele tudi nekaj slabših minut, ko smo nasprotnicam dovolile, da nas ujamejo. Pomembno je, da gremo korak za korakom in napredujemo. Predvsem moramo izboljšati igro v obrambi," je pojasnila Evansova.

Pripravljalna tekma, Szekesfehervar:

MADŽARSKA - SLOVENIJA

64:77 (13:18, 17:25, 28:18, 6:16)

Krivačević 14; Evans 17, Barič 12, Oblak in Piršič po 11.

