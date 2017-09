Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Carmelo Anthony, trikratni olimpijski prvak z ameriško reprezentanco, bo svoj lov za šampionskim prstanom nadaljeval pri Oklahomi. Foto: Reuters Dodaj v

Oklahoma do zvezdniške trojke po prihodu Carmela Anthonyja

V New York odhajajo Kanter, McDermott in izbor v drugem krogu 2018

24. september 2017 ob 08:00

New York - MMC RTV SLO

Naposled se je po vseh tektonskih premikih na poletni NBA tržnici odvila tudi tista, ki se je napovedovala med prvimi. New York je Carmela Anthonyja poslal v Oklahomo.

Knicksi bodo v zameno tako tik pred začetkom priprav na novo sezono prejeli centra Enesa Kanterja, krilnega igralca Douga McDermotta in izbor v drugem krogu nabora prihodnje leto.

33-letni Anthony se je odpovedal klavzuli o zavrnitvi prestopa in dodatku 8,1 milijona dolarjev ob menjavi kluba, delo pa je precej olajšal New Yorku s tem, ko je spisku zaželjenih destinacij poleg Houstona dodal še Cleveland in Oklahomo. H Knicksom je sicer prišel leta 2011 iz Denverja, vendar kluba kljub drugačnim obljubam v turbulentnih sezonah ni uspel dvigniti na šampionski nivo.

Thunderji so po odhodu Kevina Duranta h Golden Statu pred prejšnjo sezono ponovno izgradili zvezdniško ekipo, saj se je Russllu Westbrooku v supertrojčku pred novo sezono poleg Anthonyja pridružil še Paul George iz Indiane. Prestop bo potrjen v ponedeljek, Anthony pa se bo klubu v pripravah na novo sezono pridružil verjetno že kar na začetku v torek.

Anthony, 10-kratni udeleženec lige NBA, je imel z New Yorkom pogodbo še za dve leti, po njej bi moral zaslužiti še 54 milijonov dolarjev. V lanski sezoni je dosegal po 22,4 točke in 5,9 skoka. Pred letošnjo sezono je klube zamenjalo kar sedem aktualnih All Star igralcev. Poleg Anthonyja in Georga sta v Boston odšla Kyrie Irving in Gordon Hayward, v Denver Paul Millsap, v Cleveland Isaiah Thomas ter v Minnesoto Jimmy Butler.

