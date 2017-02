Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Nikola Janković je zadel devet izmed 14 metov, zbral je tudi osem skokov. Foto: Reuters Gašper Okorn je bil jezen na sodnike. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Okorn po izključitvi v Železniku: To je bilo klasičnih osem na pet

Davidovac z 28 točkami usoden za zmaje

11. februar 2017 ob 23:07

Železnik - MMC RTV SLO

Union Olimpija je v 22. krogu Lige ABA izgubila v Železniku. FMP je v zadnji četrtini nadigral zmaje (89:79).

Ljubljanski košarkarji so po dveh zaporednih porazih na domačem parketu, ko sta bili zanj usodni obe makedonski ekipi v Ligi ABA, gostovali v Železniku. Tudi FMP v letošnji sezoni ne blesti, vendar je bil v zadnjih štirih tekmah v svoji dvorani uspešen.

V izenačeni tekmi, v kateri je po treh četrtinah tekme še vodila Union Olimpija, so domači košarkarji po zaslugi metov za tri točke prišli do neulovljive prednosti in se po zmagah izenačili z Ljubljančani. Obe ekipi imata po devet zmag in trinajst porazov.

Gostitelji so povedli s 16:8, vendar so do konca četrtine Ljubljančani najprej izid izenačili, uspešen je bil Devin Oliver, ki je z dodatnim prostim mestom zeleno-bele popeljal do vodstva z 21:20. S točkama Stevana Miloševića in Jana Barbariča so si izbranci Gašperja Okorna na začetku druge četrtine priigrali pet točk naskoka (20:25), toda z delnim izidom 8:0 je bil spet FMP tisti, ki je bil v boljšem položaju.

Domačini so v 18. minuti še vodili s 36:33, spet pa so bili v končnici bolj zbrani Ljubljančani, ki so svojo prednost na začetku drugega polčasa po svoji prvi trojki na tekmi, uspešen je bil Jure Pelko, povedli z 48:42.

FMP pobegnil s serijo trojk

Ključen je bil začetek zadnje četrtine, ko je Dejan Davidovac zadel tri proste mete, nato pa še trojko za 62:58. Izza črte sta bila natančna še Jonah Anthony Bolden in Stefan Lazarević, v 34. minuti je imel FMP že osem točk prednosti (68:60). Gostitelji so prednost zadržali do konca. Trener Okorn je bil v zadnji sekundi tekme izključen, izgubil je živce zaradi pristranskega sojenja.

Ljubljančanom ni stekel met za tri točke, saj so dosegli le eno trojko iz devetnajstih poskusov.

Okorn: Če bi se nam tako sodilo v Ljubljani, bi imeli vsaj dve ali tri zmage več

Okorn je bil po koncu tekme seveda zelo jezen na sodnike: "Mislim, da smo odigrali zelo dobre prve tri četrtine. Več kot dobro in naša prednost bi morala biti višja. Kontrolirali smo skok, nismo bili razpoloženi pri metu za tri točke… zelo težko je zmagati, če mečeš trojke 1/19. To je vse resnica. V zadnjih desetih minutah smo prejeli trojke od igralcev, ki niso izraziti strelci in po navadi ne zadevajo. Union Olimpija je dvajset krogov Lige ABA bila tiho. Zapišite si, saj hočem, da je brez cenzure. Poglejte statistiko. V 22 krogih Lige ABA nismo prejeli niti ene tehnične napake, ne jaz, ne moji pomočniki. To je bila prva, ki smo jo dobili in to izključujočo, sekundo do konca tekme. Do konca so nas sprovocirali. Če bi se nam tako sodilo v Ljubljani, bi imeli vsaj dve ali tri zmage več v tem trenutku. Tako to pač ne gre. Če mislijo, da je to dobro za ligo, potem jaz ne vem ali se splača, da se potuje na tekme, se bori in tekmuje. Opravičujem se vsem, ampak mislim, da je bilo to danes daleč od nivoja Lige ABA. Ne želim govoriti še o nekaterih drugih stvareh, ki so se dogajale. Zdržali smo tri četrtine, ampak tako pač ne gre več. To je bilo na igrišču klasičnih osem na pet!"

"Vedeli smo, da bo težka tekma. Mislim, da smo dobro odigrali prve tri četrtine. Na koncu smo popustili in FMP-ju dovolili nekaj odprtih metov, kar so izkoristili. V zadnji četrtini so dosegli kar 35 točk in mislim, da je to odločilo tekmo," je dodal kapetan zmajev Gregor Hrovat.

22. krog:

FMP ŽELEZNIK - UNION OLIMPIJA

89:79 (20:21, 20:20, 14:15, 35:23)

500; Davidovac 28 (5/7 za tri), Apić 18, Bolden 14, Lazarević 11, Radanov 6, Austin 5, Žižić 4, Čović 3; Janković 19 (9/14 za dve) in 8 skokov, Oliver 14, Barbarič 12, Hrovat 11, Milošević 8, Jefferson in Bubnić po 6, Pelko 3.

BUDUĆNOST - KARPOŠ SOKOLI

95:61 (25:15, 23:18, 17:12, 20:16)

ZADAR - MORNAR

80:62 (24:16, 10:19, 23:16, 23:11)

Nedelja ob 12.00:

MZT SKOPJE - KRKA

Ob 17.00:

CRVENA ZVEZDA - CIBONA

Ob 19.00:

CEDEVITA - PARTIZAN

Ob 21.00:

MEGA LEKS - IGOKEA

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 21 20 1 +369 41 BUDUĆNOST 22 16 6 +146 38 PARTIZAN 21 16 5 +129 37 CEDEVITA 21 15 6 +181 36 CIBONA 21 11 10 +13 32 UNION OLIMPIJA 22 9 13 -53 31 FMP ŽELEZNIK 22 9 13 -61 31 IGOKEA 21 10 11 -66 31 KARPOŠ SOKOLI 22 9 13 -97 31 MORNAR 22 7 15 -23 29 ZADAR 22 7 15 -210 29 MEGA LEKS 21 7 14 -50 28 MZT SKOPJE 21 7 14 -106 28 KRKA 21 7 14 -172 28

