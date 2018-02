Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Trener Šentjurja Jakša Vulić se je veselil četrte zaporedne zmage. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Olimpija brez številnih nosilcev igre nemočna v Šentjurju

Gostitelji zmagali že četrtič zapored

1. februar 2018 ob 20:22

Šentjur - MMC RTV SLO

Košarkarji Šentjurja so naredili pomemben korak proti Ligi za prvaka. Na uvodni tekmi 16. kroga so premagali Petrol Olimpijo z 82:66 pred 450 navdušenimi gledalci v dvorani Osnovne šole Hruševec.

Trener Ljubljančanov Zoran Martić je dal priložnost tudi nekaterim mlajšim igralcem. Jordan Morgan, Mirza Begić, Devin Oliver, Gregor Hrovat, Jan Špan in Domen Lorbek niso bili v kadru, saj je že v soboto na sporedu zelo pomembna tekma Lige ABA v Skopju. Šentjur se je veselil že četrte zaporedne zmage v Ligi Nova KBM.

Motivirani gostitelji so prvo četrtino dobili z 22:13, nato pa je Olimpija zaigrala precej bolje. Sredi tretje četrtine je Roko Badžim s košem in prostim metom zagotovil zmajev vodstvo (47:49). Ljubljančani nato vse do konca tretje četrtine niso dosegli niti točke. Šentjur je z delnim izidom 15:0 prevzel pobudo (62:49). Razigral se je Žiga Jurček, ki je šest minut pred koncem zadel trojko za 70:52, in srečanje je bilo odločeno.

Pri domačih, ki so imeli predvsem daljšo klop, sta bila s po 13 koši najuspešnejša Marko Popadić in Miloš Pešić, za Olimpijo sta jih po 16 dosegla Bojan Radulović in Badžim.

"Tri četrtine smo odigrali dokaj solidno. Nato smo nekoliko naivno reševali nastale položaje v napadu in obrambi. To so domači košarkarji s pridom izkoristili in si priigrali dovolj visoko prednost, ki jim je omogočila, da tekmo končajo v svojo korist," je pojasnil Martić.

16. krog:

ŠENTJUR - PETROL OLIMPIJA

82:66 (22:13, 22:24, 18:12, 20:17)

Popadić in Pešić po 13, Rizman 11, Jurček 10, Bolčina 9, Jordan Rojko in Williams po 8, Allen 6, Jereb 4; Radulović in Badžim po 16, Sanon 8, Tratnik 6, Klajnšček, Kastrati in Bubnić po 5, Battle 3, Ščekić 2.

Sobota ob 18.00:

SIXT PRIMORSKA - HELIOS SUNS



Ob 19.00:

ŠENČUR G. GR. DRUŽBA - ROGAŠKA



HOPSI POLZELA - KRKA



Nedelja ob 18.00:

ILIRIJA - ZLATOROG

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 15 11 4 26 PETROL OLIMPIJA 16 9 7 25 HELIOS SUNS 15 9 6 24 ROGAŠKA 15 9 6 24 ILIRIJA 15 8 7 23 ŠENTJUR 16 7 9 23 KRKA 15 7 8 22 ŠENČUR 15 7 8 22 HOPSI POLZELA 15 5 10 20 ZLATOROG 15 4 11 19

A. G.