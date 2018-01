Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Talor Battle je dosegel 10 točk v 19 minutah. Foto: www.alesfevzer.com Mirza Begić se je vrnil v Stožice. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Olimpija v Stožicah dosegla le 57 točk - gladka zmaga Estudiantesa

Vrnitev Begića uradno potrjena

17. januar 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 21:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrol Olimpije so v 11. krogu Lige prvakov v Stožicah izgubili preoti Estudiantesu s 57:72. V Ljubljano se je vrnil 32-letni center Mirza Begić, ki je sklenil pogodbo do konca sezone 2019/20.

Že začetek srečanja ni bil obetaven. Estudiantes je povedel z 10:2 in Ljubljančani so bili vseskozi v zaostanku. Po prvi četrtini so zaostajali za devet točk (17:26), ob polčasu pa za osem (31:39). Gostje so v tretji četrtini še povišali prednost in se oddolžili za grenak poraz v prvem delu tekmovanja na domačem parketu.



V Stožicah so že prejšnji teden ob predstavitvi novega stratega Zorana Martića napovedali, da se bo v Ljubljano vrnil Begić. Uradno so selitev iz Irana dokončali danes.

Za zeleno-bele je nastopal že v sezonah 2002/03, 2007/08, 2008/09 in kratek čas v 2014/15. Vodstvo Petrola Olimpije je v teh dneh uspešno pridobilo vso potrebno dokumentacijo za registracijo igralca v tekmovanjih. V tej sezoni je igral v Iranu, kjer je do novega leta nastopal za Petrochimi Bandar Imam Harbour. Eden od razlogov za vrnitev je bilo, kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, tudi domotožje, saj Begić sicer živi v Ljubljani in ima tu tudi družino.

216 cm Begić je v pretekli sezoni nastopal za Cedevito, prej pa je igral še za Real Madrid, Olympiacos, Bilbao, Laboral Kutxo in Žalgiris.

Košarkarsko pot je začel v rodni Bosni in Hercegovini pri Slobodi Diti iz Tuzle. Pred začetkom sezone 2002/03 je kot izjemen talent prestopil v Olimpijo, kjer je igral za mladinske selekcije in kmalu tudi prejel slovensko državljanstvo. Begić je redno nastopal tudi za slovenske državne reprezentance. Bil je član slovenskih reprezentanc v kategoriji U18 in U20. Za slovensko člansko reprezentanco je nastopil na dveh evropskih prvenstvih, in sicer leta 2011 v Litvi in na domačem EP-ju 2013.

Skupina C, 11. krog:

PETROL OLIMPIJA - ESTUDIANTES

57:72 (17:26, 14:13, 14:17, 12:16)

Špan 11, Battle 10, Badžim 9, Morgan 8, Kastrati 5, Oliver 4, Tratnik in Hrovat po 3, Radulović in Lorbek po 2; Caner Medley 17 (4/7 za tri), Suton in Landesberg po 9, Cvetković in Vicedo po 7.



BAYREUTH - BANVIT

76:88 (16:27, 15:16, 23:21, 22:24)



ROSA RADOM - AEK ATENE

63:69 (17:14, 16:22, 10:17, 20:16)



Ob 20.30:

STRASBOURG - REYER VENEZIA

Lestvica: BANVIT 11 8 3 +53 19 ESTUDIANTES 11 7 4 +45 18 AEK ATENE 11 6 5 +29 17 BAYREUTH 11 6 5 +16 17 REYER VENEZIA 10 6 4 -1 16 STRASBOURG 10 5 5 +10 15 PETROL OLIMPIJA 11 4 7 -66 15 ROSA RADOM 11 1 10 -86 12

A. G.