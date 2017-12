Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jordan Morgan se je proti FMP-ju izkazal z dvojnim dvojčkom. Foto: BoBo Izjemno pomembna tekma za nas. Mislim, da smo skozi celotno srečanje odigrali dobro v obrambi. V prvem polčasu nam ni uspelo nadzirati skoka, mogoče tudi žoga ni dobro krožila v napadu. V drugem delu srečanja smo igrali kot si želimo. Določeni igralci smo se razigrali, mislim, da je publika doživela tudi nekaj res lepih akcij. Lahko rečem, da je bila končnica mirna in, da smo povsem zasluženo slavili zmago. Domen Lorbek Domen Lorbek je zadel pet trojk iz osmih poskusov. Foto: BoBo Dodaj v

Olimpija z zmago nad FMP-jem zaostrila boj za četrto mesto

Nova poškodba Talorja Battla

3. december 2017 ob 19:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so tretjič zapored zmagali v Ligi ABA. V dvorani Tivoli so s 73:64 ugnali FMP, s katerim se skupaj s Partizanom borijo za četrto mesto v tekmovanju.

Zmaji, ki so neuspešno začeli po reprezentančnem premoru, ko jih je v Ljubljani na kolena spravila Rogaška, so v jadranski ligi vendarle ujeli pravi ritem. Če je vodilna trojka nedosegljiva, pa so slovenski prvaki s peto zmago ob petih porazi ujeli beograjska kluba. Do zdaj sicer v Tivoliju niso bili najbolj uspešni. V Ligi ABA so na tretji letošnji tekmi v hramu slovenske košarke slavili prvič.

Pomembno zmago pa je zasenčila nova poškodba Talorja Battla. Ameriški organizator igre, ki je bil pripeljan kot ključni nosilec ljubljanske igre, si je poškodoval stegensko mišico. Ravno se je vrnil po poškodbi. Tekma proti FMP-ju je bila šele njegova druga.

Ljubljanski košarkarji so odločilni korak k zmagi naredili v zadnji četrtini. Z delnim izidom 10:0 so se v 34. minuti prebili v vodstvo 61:55, ki ga do konca niso izpustili iz rok. Jordan Morgan je bil prvo ime z 18 točkami in 12 skoki, točko manj je dosegel Domen Lorbek. Gregorju Hrovatu, ki je imel statistični indeks 25, je le en skok zmanjkal do dvojnega dvojčka. Dal je 15 točk, Devin Oliver pa jih je dodal 11.

Olimpija bo v prihajajočem tednu odigrala tri tekme. V torek bo v Ligi prvakov prav tako v Tivoliju gostila poljsko Roso Radom, v petek jo čaka v naslednjem krogu Lige ABA gostovanje v Zadru, v nedeljo pa bo v Ligi Nova KBM igrala v Domžalah, kjer se bo pomerila s Heliosom.

"Čestitke igralcem za pristop in prikazano. Odigrali smo več kot solidno v obrambi. Dosledno smo se držali dogovorov, predvsem na Čoviću in Oju. Mislim, da nam je uspelo pretrgati vez med Čovićem in ostalim delom ekipe FMP-ja. Gostje je držal v igri predvsem odličen skok, ki mi nekako ne da miru. V nadaljevanju srečanja smo začeli skakati tudi v napadu in mislim, da je predvsem to prelomilo srečanje v našo korist. Precej lažje je igrati v napadu, ko igra steče tudi v napadu. V drugem polčasu nam je uspelo popraviti tudi met za tri točke. Mislim, da je žoga lepo tekla v napadu, saj je celotna ekipa odlično sodelovala. Vse to je prinesla naša dobra obramba. V kolikor je bila tekma v slovenskem prvenstvu žrtev, da smo morali nekaj žrtvovati, sem lahko zadovoljen," je po tekmi povedal Gašper Okorn.

10. krog:

PETROL OLIMPIJA - FMP

73:64 (19:18, 17:15, 15:16, 22:15)

Morgan 18, Lorbek 17, Hrovat 15, Oliver 11, Badžim 6, Battle 3, Bubnić 2, Špan 1; Čović 13, Pot 12, Radanov 10.



CEDEVITA - MZT SKOPJE

77:65 (24:8, 20:25, 18:22, 15:10)

BUDUĆNOST - PARTIZAN

86:79 (24:20, 31:23, 16:26, 15:10)



Nedelja ob 19.00:

MORNAR - CIBONA

Ponedeljek ob 18.00:

MEGA BEMAX - ZADAR

Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - IGOKEA

Lestvica BUDUĆNOST 10 9 1 +84 19 CEDEVITA 10 7 3 +76 17 CRVENA ZVEZDA 9 7 2 +95 16 FMP 10 5 5 +43 15 PARTIZAN 10 5 5 +23 15 PETROL OLIMPIJA 10 5 5 -26 15 IGOKEA 9 4 5 -9 13 MORNAR 9 4 5 -55 13 MEGA BEMAX 9 3 6 -20 12 CIBONA 9 3 6 -36 12 ZADAR 9 3 6 -49 12 MZT SKOPJE 10 2 8 -126 12

T. J.