Paul združil moči s Hardnom v Houstonu

Phil Jackson zapušča New York

28. junij 2017 ob 18:16

Houston, New York - MMC RTV SLO

Zvezdnik Houstona James Harden se je zelo zavzel za prihod sijajnega organizatorja igre Chrisa Paula. LA Clippersi in Rocketsi so se dogovorili za menjavo igralcev.

V Los Angeles bodo odšli Patrick Beverley, Lou Williams, Sam Dekker in izbor v prvem krogu nabora Lige NBA leta 2018.

32-letni Paul je leta 2011 prišel v Los Angeles iz New Orlenasa. V šestih sezonah skupaj z Blakom Griffinom in DeAndrejem Jordanom niso izpolnili pričakovanj. Niti enkrat se Clippersi niso prebili v finale Zahoda.

Paul bi v naslednji sezoni pri Clippersih zaslužil kar 24,2 milijona zelencev, a po torkovem sestanku z vodstvom kluba ni bil zadovoljen in odločil se je, da ne bo unovčil klavzule za sezono 2017/18, kar bi pomenilo, da bi 1. julija postal prost igralec. Clippersi ga seveda niso želeli izgubiti zastonj, zato so se dogovorili za menjavo igralcev s Houstonom.

Rocketsi so v letošnji končnici izpadli v konferenčnem polfinalu, San Antonio je bil boljši s 4:2.

"Zen Master" zapušča Madison Square Garden

Phil Jackson ni več predsednik New Yorka. Knicksi so aprila četrtič zapored ostali brez končnice (31 zmag in 51 porazov). V treh sezonah na mestu predsednika je Jackson vedno doživel veliko razočaranje, saj so Knikcsi vedno izgubili vsaj 50 tekem. Skupno so dobili le 80 tekem, izgubili pa so kar 166-krat.

71-letni Jackson, ki je kot trener osvojil rekordnih enajst naslovov prvaka v Ligi NBA (šest na klopi Chicaga in pet z LA Lakersi), je zahteval odhod glavnega zvezdnika ekipe Carmela Anhonyja, ki pa ostaja in ima dveletno pogodbo, vredno 54 milijonov ameriških dolarjev.

"New York Knicksi bodo vedno imeli posebno mesto v mojem srcu. V tem mestu sem začel kariero v Ligi NBA. Srečen sem, da mi je James Dolan ponudil priložnost za sodelovanje. Upal sem, da bi po več kot štirih desetletjih znova slavili naslov prvaka v Madison Square Gardnu. Zelo sem razočaran z izidi v zadnjih sezonah," je pojasnil Jacskon, ki je leta 2014 podpisal petletno pogodbo.

Jackson je med letoma 1967 in 1978 igral za New York in se leta 1970 in 1973 veselil naslova prvaka v Ligi NBA.

A. G.