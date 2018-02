Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Barcelona je dvignila pokal v Gran Canaria Areni. Foto: EPA Svetislav Pešić je pred nekaj dnevi sedel na klop Barcelone in že je osvojil prvo lovoriko. Foto: EPA Verjamem, da to ni zadnja lovorika. Svetislav Pešić, trener Barcelone Dodaj v

Pešićeva Barcelona po štirih letih "ukradla" pokal Dončićevemu Realu

14 točk Luke Dončića

18. februar 2018 ob 21:08

Las Palmas - MMC RTV SLO

Ne le v Sloveniji, tudi v Španiji so na nedeljsko popoldne okronali novega košarkarskega pokalnega zmagovalca. V finalu v Las Palmasu sta se pomerila večna tekmeca, Barcelona in Real Madrid, napet finale pa so dobili prvi z 92:90.

Katalonci so v Gran Canaria Areni ustavili niz kraljevega kluba, po štirih letih so jim znova vzeli pokal, leta 2013 je Barcelona nazadnje dvignila pokal španskih pokalnih zmagovalcev. Barcelona je z osvojitvijo španskega kraljevega pokala Copa del Rey znižala zaostanek - Real je pokal osvojil 27-krat, Barcelona pa 23-krat.

Trener Barcelone Svetislav Pešić, ki je na klop sedel pred nekaj dnevi, je na najboljši mogoči način začel sezono pri Barceloni.

Pri poražencih, ki jih vodi Pablo Laso, je Luka Dončić (28. februarja bo dopolnil 19 let), v 26 minutah dosegel 14 točk (1/4 za dve, 0/4 za 3, 12/16 prosti meti), dodal je pet skokov in tri asistence. Drugi slovenski reprezentant, Anthony Randolph, je v 12 minutah dosegel dve točki (1/4 za dve, 0/1 za tri).

Po visokem vodstvu Barce dramatična končnica

V prvem polčasu ekipi nista prikazali najboljše igre, a Barcelona si je do polčasa priigrala nekaj točk prednosti (34:40). Po vrnitvi so košarkarji Barcelone zaigrali na polno, z delnim izidom 8:1 so prišli do dvomestne prednosti (35:48). Razliko so večali, imeli so tudi 16 točk naskoka (40:56).

Ob vstopu v zadnjo četrtino so vodili za 15 točk (52:67), a tekma še zdaleč ni bila odločena. Iz minute v minuto so se bližali, 1:17 pred koncem po košu Jayceeja Carrolla pa je Real zaostajal še za pet točk (82:87). Sledila je dolga zadnja minuta, v kateri je 12 sekund pred koncem po drugi zaporedni trojki za popolno priključitev poskrbel Trey Thompkins (90:92). Po tem, ko je Pierre Oriola zgrešil dva prosta meta, in ko je skočil Dončić, je Real imel napad za zmago ali izenačenje, a je trojko zgrešil Fabien Causeur. Real je sicer zahteval osebno napako, a je sodniška piščalka ostala nema.

ŠPANSKI KRALJEVI POKAL, FINALE

GRAN CANARIA

REAL MADRID - BARCELONA

90:92 (21:15, 13:25, 18:27, 38:25)

Carroll 18, Thompkins 17, Fernandez, Campazzo in Dončić po 14, Ayon 3, Taylor, Reyes, Randolph, Tavares in Causeur po 2; Ribas 21, Tomić 17, Sanders in Hanga po 12, Oriola 9, Heurtel 8, Claver 7, Moermean 4, Koponen 2.

