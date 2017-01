Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Imran Polutak pri Krki ni dobil veliko priložnosti. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Polutak dres Krke zamenjal za Zlatorogovega

V Novem mestu ni dobil veliko priložnosti

12. januar 2017 ob 15:48

Laško - MMC RTV SLO/STA

Imran Polutak zapušča Krko, kariero pa bo 20-letni center, ki prihaja iz Bosne in Hercegovine, nadaljeval pri slovenskem podprvaku Zlatorogu, s katerim je podpisal pogodbo do konca sezone.

Košarkar, ki v višino meri 209 centimetrov, je v Novem mestu igral od sezone 2011/2012, za člansko moštvo pa je debitiral sredi oktobra 2014. V tej sezoni Lige Nova KBM je nastopil na devetih tekmah, na katerih je v devetih minutah trem točkam dodal slaba dva skoka. Z ekipo je nastopal tudi v Ligi ABA in prav tako na devetih tekmah v dobrih petih minutah v povprečju dosegal točko in skok.

Polutak je bil na svoji športni poti po dvakrat član reprezentanc Bosne in Hercegovine do 18 in 20 let. Minulo poletje je nastopil na evropskem prvenstvu divizije B do 20 let in svoji izbrani vrsti do petega mesta pomagal s povprečno 7,8 točke, petimi skoki in 1,4 podaje v slabih 19 minutah na tekmo.

