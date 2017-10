Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Miha Lapornik je zadel štiri trojke, najbolj pomembno 22 sekund pred koncem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Polutak in Lapornik pokopala zmaje v Treh lilijah

Naporen ritem tekem se zmajem zelo pozna

27. oktober 2017 ob 21:14

Laško - MMC RTV SLO

Košarkarji Zlatoroga so na uvodni tekmi 4. kroga Lige Nova KBM v dvorani Tri lilije premagali Petrol Olimpijo z 88:82. Blestel je Imran Polutak, ki je prispeval 26 točk.

Ljubljančanom se vse bolj pozna izjemno naporen ritem tekem. V sredo niso imeli možnosti proti Bayreuthu v Stožicah, v Laškem pa so doživeli še prvi poraz v Ligi Nova KBM.

Prvo četrtino so državni prvaki dobili z 28:20, a so Laščani izenačili na 42:42 ob odmoru. Polutak in Nejc Barič pa sta ob koncu tretje četrtine poskrbela za vodstvo Zlatoroga z 61:56.

Osem minut pred koncem je Olimpija še imela štiri točke naskoka (61:65). Polutak je štiri minute pred koncem zadel izza črte, nato pa je še polagal a 75:69. Barič je zadel novo trojko tri minute pred koncem (78:71). V končnici se je razigral Domen Lorbek, s sedmimi zaporednimi točkami je približal zmaje (80:78). Odločilno trojko je zadel Lapornik 22 sekund pred koncem.

"Naša igra še vedno niha in imamo še ogromno rezerve. Fantje so pokazali, da imajo karakter in igrajo zbrano, ko je to najbolj potrebno. Dokazali so, da se lahko merijo tudi z boljšimi ekipami Zmago smo si zaslužili," je bil zadovoljen trener Aleš Pipan.

4. krog:

ZLATOROG - PETROL OLIMPIJA

88:82 (20:28, 22:14, 19:14, 27:36)

400; Polutak 26 (9/15 za dve, 2/2 za tri), Lapornik 21 (4/6 za tri), Barič 18; Morgan 18, Hrovat 16 in 8 podaj, Lorbek 14, Oliver 11.



Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - ILIRIJA



KRKA - HELIOS SUNS



HOPSI POLZELA - ROGAŠKA



SIXT PRIMORSKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

Lestvica: PETROL OLIMPIJA 3 2 1 5 SIXT PRIMORSKA 2 2 0 4 ROGAŠKA 2 2 0 4 ŠENČUR 2 2 0 4 ZLATOROG 3 1 2 4 ILIRIJA 2 1 1 3 ŠENTJUR 2 1 1 3 HOPSI POLZELA 2 0 2 2 HELIOS SUNS 2 0 2 2 KRKA 2 0 2 2

A. G.