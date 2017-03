Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Boj Adama Hange in Anthonyja Bennetta za odbito žogo. Baskonia je skok zanesljivo dobila. Foto: EPA Emporio Armani, ki je ostal brez poškodovanega Zorana Dragića, je klonil v Tel Avivu. Foto: EPA Šarunas Jasikevičius je z Žalgirisom ugnal Panathinaikos. Litovci ostajajo v igri za končnico. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pomembna zmaga Baskonie v boju za končnico

Sedem točk Jake Blažiča

9. marec 2017 ob 22:37,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 22:44

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarji Baskonie so v 25. krogu Evrolige v Carigradu z 79:74 ugnali Fenerbahče in dosegli izjemno pomembni točki v napetem boju za preboj med osem najboljših.

Baski so še drugič ugnali evropske podprvake, saj so prvi dvoboj v Vitorii dobili s kar 34 točkami razlike. Gostiteljem se je poznala odsotnost Ekpeja Udoha, drugega strelca in prvega skakalca ekipe. Skok so izgubili z 32:20 in po petih zaporednih zmagah so klonili v domači dvorani.

Manj kot dve minuti pred koncem je Anthony Bennett z zabijanjem priključil na 70:71, a je s trojko odgovoril francoski ostrostrelec Roddy Beaubois. Sedem sekund je še ostalo do konca, ko je pri zaostanku za tri poskusil Bennett, toda Kanadčan, prvi izbor nabora Lige NBA leta 2013, ki svojo kariero rešuje v Evropi, je bil nenatančen.

Fenerju ni pomagalo niti 26 točk Bogdana Bogdanovića, pri Baskonii pa je bil z 19 najuspešnejši Shane Larkin. Sicer pa je bil gostujoči napad zelo uravnotežen, saj je osem košarkarjev doseglo vsaj sedem točk. Med njimi je bil tudi Jaka Blažič, ki se je po petih tekmah v Evroligi znova vpisal med strelce. Slovenski reprezentant v zadnjem času ne igra veliko, tokrat pa je svojih deset minut uspešno izkoristil.

25. krog:

CSKA MOSKVA - GALATASARAY

85:69 (13:17, 33:12, 19:20, 20:20)

de Colo 22, Hines 13; Micov 18.

FENERBAHČE - BASKONIA

74:79 (18:19, 17:24, 20:18, 19:18)

Bogdanović 26; Larkin 19, Luz 10, Blažič 7 (2/4 za dve, 1/1 za tri) in 1 skok v 10 minutah.

ŽALGIRIS - PANATHINAIKOS

64:58 (9:17, 10:14, 15.10, 30.17)

Westermann 14, Milaknis 13; Pappas 13.

MACCABI - EMPORIO ARMANI

92:82 (26:20, 25.15, 19:26, 22.21)

Rudd 17, Seeley 15; Sanders 19, Dragić je poškodovan.

BARCELONA - UNICS KAZAN

70:62 (24:20, 12:14, 19:10, 15:18)

Perperoglu 13, Claver 12; Antipov 12.

Petek ob 19.00:

ANADOLU EFES - BROSE BAMBERG



Ob 20.45:

OLYMPIACOS - DARÜŠAFAKA



Ob 21.00:

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA

Lestvica CSKA MOSKVA 25 19 6 +229 44 REAL MADRID 24 18 6 +164 42 OLYMPIACOS 24 17 7 +128 41 FENERBAHČE 25 16 9 +28 41 BASKONIA 25 14 11 +34 39 PANATHINAIKOS 25 14 11 +28 39 CRVENA ZVEZDA 24 14 10 +41 38 ANADOLU EFES 24 13 11 +24 37 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 24 12 12 -10 36 ŽALGIRIS 25 11 14 -52 36 BARCELONA 25 10 15 -89 35 MACCABI 25 9 16 -116 34 GALATASARAY 25 8 17 -123 33 BROSE BAMBERG 24 8 16 -27 32 UNICS KAZAN 25 7 18 -111 32 EMPORIO ARMANI 25 7 18 -148 31

T. J.