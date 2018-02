Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! LeBron James in Kyrie Irving sta leta 2016 skupaj zagotovila Clevelandu edini naslov v zgodovini kluba. Lani poleti se je Irving preselil v Boston in tokrat sta bila zagrizena tekmeca. Precej bolj se je izkazal James. Foto: EPA Jordan Clarkson je sijajno debitiral v dresu Clevelanda. Mnogi navijači LA Lakersov so bili razočarani, ko je odšel, saj ima le 25 let in vsako leto je zelo napredoval. Foto: EPA Kevin Garnett in Doc Rivers sta delala družbo Paula Piercu, ki se je pridružil legendam pod stropom TD Gardna. Foto: EPA Dodaj v

Prenovljeni Cleveland pokvaril praznik v Bostonu

Toronto utrdil vodstvo na Vzhodu

11. februar 2018 ob 23:59,

zadnji poseg: 12. februar 2018 ob 00:46

Boston - MMC RTV SLO

V Bostonu so se zbrale številne legende kluba, da bi pospremile dvig dresa Paula Pierca pod strop TD Gardna. Košarkarji Clevelanda, ki so prvič zaigrali v prenovljeni zasedbi, so pokvrarili praznično vzdušje (99:121).

Cavaliersi so v četrtek popolnoma premešali ekipo. LeBron James je dobil nove soigralce zadnji dan prestopnega roka in očitno se je nova zasedba hitro ujela.

Tyronn Lue je na začetku tekme na parket poleg Jamesa poslal J. R. Smitha, Tristana Thompsona, novinca Cedija Osmana in Georga Hilla (prišel je iz Sacramenta). Do sredine prvega polčasa so Celticsi držali priključek. Drugo četrtino je Cleveland končal z delnim izidom 16:6, razigral se je James, ki je zadel dve trojki. Ob odmoru so imeli gostje že lepo prenodst (52:64).

V tretji četrtini so bili gostitelji razglašeni, Cavaliersi so jih popolnoma nadigrali. Igralci s klopi so bili sijajni. Rodney Hood, ki je prišel iz Utaha, je zadel tri trojke. Jordan Clarkson, ki ga je Magic Johnson težkega srca spustil v Cleveland, saj je veljal za dragulja Lakersov, je prispeval kar 17 točk v 23 minutah. Larry Nance je dodal pet točk. Po 36 minutah je imel Cleveland kar 21 točk naskoka (74:95) in zadnja četrtina je pripadla rezervistom.

Številne legende so se poklonile Piercu

Gledalci v TD Gardnu so glasno kričali: "Hočemo Paula Pierca!" 40-letnik je sedel pod košem, kjer so Celticsi na šesti tekmi finala Lige NBA nasuli LA Lakersom kar 42 točk in se veselili 17. naslova v Ligi NBA. Pierce je bil MVP finala izpred desetih letih, v tisti končnici je pustil neizbrisen pečat. Na velikem ekranu so zavrteli posnetke tudi iz finala Vzhoda, ko sta na nepozabni tekmi blestela z Jamesom, ki pa je takrat potegnil kratko v svojem prvem obdobju v Clevelandu.

Pierce je sedel v družbi nekdanjega trenerja Doca Riversa (zdaj uspešno vodi LA Clipperse), Kevina Garnetta, Antoina Walkerja in Rajona Ronda. Med minutami odmora sta Pierca v videosporočilu pozdravila tudi Magic Johnson in Kobe Bryant.

James navdušen nad novimi soigralci

James se je približal trojnemu dvojčku (24 točk, 10 podaj in 8 skokov). "Zdi se mi, da bi že nekaj let igrali skupaj. Hill je odlično vodil ekipo. Clarkson lahko vsako tekmo doseže veliko točk, Nance nam zagotavlja nove možnosti pod obročema, Hood pa je pravi ostrostrelec," je bil navdušen James, ki je v četrtek ostal kar brez šestih soigralcev. Isaiah Thomas in Channing Frye sta okrepila LA Lakerse, Dwyane Wade se je vrnil v Miami. Iman Shumpert je odšel v Sacramento, Jae Crowder in Derrick Rose pa v Utah. Zdaj je že jasno, da Rose ne bo zaigral za ekipo iz Salt Lake Cityja, ampak za Washington.

Toronto utrdil vodstvo na Vzhodu

Cleveland je nanizal tri zaporedne zmage in je trenutno na tretjem mestu Vzhoda, Boston je drugič zapored izgubil na domačem parketu in ima dva poraza več od Toronta.

Raptorsi so zanesljivo odpravili Charlotte (103:123). DeMar DeRozan je prispeval 25 točk, C. J Miles pa je zadel kar šest trojk v 18 minutah.

Nedeljske tekme:

BOSTON - CLEVELAND 99:121

Rozier 21, Irving 18 (7/14 iz igre, 1/7 za tri), Morris 17; James 24 (9/20 iz igre, 2/5 za tri), 10 podaj in 8 skokov, Clarkson 17 (3/4 za tri), Smith in Hood po 15.

CHARLOTTE - TORONTO 103:123

Walker 23 (4/6 za tri) in 9 podaj, Howard 17 in 13 skokov; DeRozan 25, Miles 24 (6/9 za tri), Valančiunas 21.



ATLANTA - DETROIT 118:115

Schröder 23, Dedmon 20 in 13 skokov, Ilyasova 19; Drummond 25 in 15 skokov, Griffin 23, Bullock 20.

INDIANA - NEW YORK 121:113

Oladipo 30, Bogdanović 20, Young 18 in 11 skokov; Hardaway in Kanter po 17.

HOUSTON - DALLAS



MINNESOTA - SACRAMENTO



OKLAHOMA - MEMPHIS



PORTLAND - UTAH

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 55 39 16 70,9 BOSTON CELTICS 58 40 18 69,0 CLEVELAND CAVALIERS 55 33 22 60,0 WASHINGTON WIZARDS 56 32 24 57,1 MILWAUKEE BUCKS 55 31 24 56,4 INDIANA PACERS 56 31 25 55,4 MIAMI HEAT 56 30 26 53,6 PHILADELPHIA 76ERS 53 28 25 52,8 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 55 27 28 49,1 CHARLOTTE HORNETS 56 23 33 41,1 NEW YORK KNICKS 56 23 33 41,1 CHICAGO BULLS 55 19 36 34,5 BROOKLYN NETS 57 19 38 33,3 ORLANDO MAGIC 55 18 37 32,7 ATLANTA HAWKS 57 18 39 31,6 Zahodna konferenca: GOLDEN STATE WARRIORS 56 43 13 76,8 HOUSTON ROCKETS 54 41 13 75,9 SAN ANTONIO SPURS 57 35 22 61,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 58 34 24 58,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 56 31 25 55,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 56 31 25 55,4 DENVER NUGGETS 56 30 26 53,6 NEW ORLEANS PELICANS 55 29 26 52,7 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 54 28 26 51,9 UTAH JAZZ 55 27 28 49,1 LOS ANGELES LAKERS 55 23 32 41,8 MEMPHIS GRIZZLIES 54 18 36 33,3 PHOENIX SUNS 57 18 39 31,6 DALLAS MAVERICKS 56 18 38 32,1 SACRAMENTO KINGS 54 17 37 31,5

A. G.