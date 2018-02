Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 31 glasov Ocenite to novico! Črnogorci so se dobro pripravili na Klemna Prepeliča, a vseeno jim je slovenski branilec nasul 19 točk, od tega resda skoraj polovico s črte prostih metov. Foto: EPA Španija je ostala neporažena v skupini A, potem ko je v Minsku zmagala z 82:84. Foto: EPA VIDEO Košarkarji po ne najboljš... Dodaj v

Prepelič in Rebec Slovence popeljala do varne razdalje

V ponedeljek proti Belorusiji

23. februar 2018 ob 18:14,

zadnji poseg: 23. februar 2018 ob 22:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Slovenije so si v boju za nastop na SP-ju 2019 v Podgorici priborili dragoceno zmago. Črno goro so premagali s 63:75.

Počasi je Slovenija lomila tekmeca, odločilni korak k zmagi pa je storila sredi zadnje četrtine, ko sta Klemen Prepelič (čeprav je bil odlično pokrit, je bil z 19 točkami prvi strelec obračuna) in Matic Rebec z zaporednima trojkama poskrbela za vodstvo 54:66. Izjemen je bil prispevek Gašperja Vidmarja. Že do odmora je kapetan dosegel devet točk in zbral sedem skokov, na koncu je imel "na računu" 13 točk in devet skokov. V 25. minuti, ko je Slovenija preživljala krizne trenutke, je pri vodstvu gostiteljev 42:36 prvi slovenski center črnogorski napad ustavil z blokado, Jaka Blažič pa je izvedel uspešen protinapad.

Nervoza in malo košev na obeh straneh

Selektor Rado Trifunović je na začetku tretje kvalifikacijske tekme za SP 2019 na parket poslal peterko Rebec, Prepelič, Murič, Blažič in Vidmar, ki je po zdravstvenih težavah pravočasno okreval. Uvodne minute so bile na obeh straneh nervozne, Slovenija je prvi točki (Vidmar) dosegla po skoraj treh minutah igre. Po prvi četrtini je bilo 13:16. Nekaj minut zmedene igre so Črnogorci izkoristili (22:18), a je Edo Murić z zaporednima trojkama Sloveniji spet priboril vodstvo (24:26). Ob polčasu je bilo 29:32.

Hrvaška je tudi v tretjem poskusu ostala brez zmage v kvalifikacijah za SP 2019 (skupina D). V Zadru je bila Romunija boljša s 56:58. Filip Krušlin je v zadnji sekundi neuspešno poskusil s trojko, žoga se je dvakrat odbila od obroča. Hrvaški mediji pravijo, da se je reprezentanca dotaknila dna in da Zadar takšnega obupa od košarke še ni videl. Na SP Hrvate vodi le še teorija.

Le 12 točk Črne gore v zadnji četrtini

V prvih petih minutah tretje četrtine je Slovenija zmogla le štiri točke in Črna gora je po delnem izidu 9:0 povedla z 42:36. Vidmarjeva blokada Vukoti Paviću je naznanila nov preobrat, pomagala je tudi trojka Luke Rupnika za prednost 44:45 in finiš tretje četrtine je bil spet v znamenju Slovenije, ki je odločilno četrtino začela z vodstvom 51:55. V zadnjih desetih minutah je Slovenija še naprej grizla v obrambi, prejela v tem delu igre le 12 točk, v napadu pa so zunanji igralci dobro zadevali in pet minut pred koncem je bilo že 12 točk zaloge.

Naslednja postaja: mrzel Minsk

V drugem polčasu je dobro zadeval tudi Jaka Blažič (skupaj 14 točk), potem ko je imel v prvem polčasu met iz igre le 1/6. Pri Črni gori je največ točk (15) dosegel Zoran Nikolić. Slovenija je v dvorani Morača, kjer slabih 3.000 gledalcev ni pripravilo preveč peklenskega vzdušja, v skoku boljša z 42:32. Šibka točka so bili prosti meti (19/29). Po izjemno pomembni zmagi bo reprezentanca že v soboto dopoldan odpotovala v Minsk, kjer jo v ponedeljek čaka Belorusija, ki se je danes odlično upirala Španiji (82:84). To bo temperaturni šok, saj bodo fantje s plus 15 prišli na -15 stopinj Celzija.

"Cilj smo dosegli, a pot do zmage je bila vse prej kot lahka. Tekma je bila fizična, groba in treba je bilo garati za vsako žogo. Fantje so se v tem pogledu res izkazali in zaslužili so si ti dve točki, ki sta zelo pomembni. Mislim, da je bil ključen del zadnja četrtina, ko smo z visoko postavo prišli do prednosti in jo znali zadržati. Čez tri dni nas čaka še tekma z Belorusijo in mislim, da bodo v Minsku priložnost dobili tudi ostali igralci, ki danes niso vstopili v igro," je pojasnil selektor Trifunović.

V skupini A bo najbrž obtičala Belorusija

Sistem tekmovanja določa, da bodo prve tri ekipe iz vsake skupine v drugi del kvalifikacij napredovale le z medsebojnimi izidi. Ker ima Belorusija že tri poraze, bo verjetno Črna gora (ob Španiji in Sloveniji) ena od teh treh reprezentanc, zato je tokratna zmaga tako pomembna. Do konca prvega dela kvalifikacij so še tri tekme, po Belorusiji bodo Slovenci junija doma igrali s Španijo in Črno goro. V drugem delu, ko se bodo pridružile prve tri ekipe iz skupine s Turčijo, Latvijo, Ukrajino in Švedsko, je na vrsti še šest tekem.

KVALIFIKACIJE, prvi del, skupina A, 3. krog:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

63:75 (13:16, 16:16, 22:23, 12:20)

Nikolić 15, Needham 12, Radović 10; Prepelič 19 (iz igre 4/8, prosti meti 9/11), Blažič 14, Vidmar 13, E. Murić 9, Rebec 8, Čančar 5, Dimec 4, Rupnik 3.

Prosti meti: 17/22; 19/29

Met iz igre: 21/60; 24/53

Met za tri: 4/22; 8/25

Skok: 32; 42



BELORUSIJA - ŠPANIJA

82:84 (15:25, 19:15, 25:23, 23:21)

Kudraucav 18, Ljutič 15; Colom 17, Vazquez 14, Beiran 13.



4. krog, ponedeljek ob 17.30:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

ŠPANIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 3 3 0 +23 6 SLOVENIJA 3 2 1 +17 5 ČRNA GORA 3 1 2 -1 4 -------------------------------------- BELORUSIJA 3 0 3 -39 3

Skupina B, 3. krog:

ŠVEDSKA - TURČIJA 59:58

LATVIJA - UKRAJINA 68:82

4. krog, ponedeljek:

UKRAJINA - ŠVEDSKA

LATVIJA - TURČIJA

Lestvica: TURČIJA 3 2 1 5 UKRAJINA 3 2 1 5 LATVIJA 3 1 2 4 -------------------------------------- ŠVEDSKA 3 1 2 4 V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B. Na SP bodo vodila prva tri mesta.

T. O.