Prvaki so se naužili sonca in nadigrali Miami

Goran Dragić prvi strelec z 20 točkami

4. december 2017 ob 08:05

Miami - MMC RTV SLO

Do polčasa so košarkarji Miamija držali korak z Golden Statom, potem pa so prvaki pohodili plin in si pred zadnjo četrtino priigrali 22 točk prednosti na poti do prepričljive zmage s 123:95.

Goran Dragić je bil po treh podpovprečnih predstavah tokrat z 20 točkami spet prvi strelec Vročice, ki je doživela tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. V odsotnosti poškodovanega centra Hassana Whitesida je bil drugi strelec Kelly Olynik s 14 točkami. Miami je bitko v raketi izgubil z 58:32, v skokih 41:28.

Pri Golden Statu je bila v ospredju velika trojka, ki je skupaj dosegla 73 točk. Stephen Curry je 30 točk dosegel v 30 minutah, 24 jih je dodal Kevin Durant, 19 Klay Thompson. "Potrebovali smo nekaj sonca in nočne klube. S trenerskim štabom smo bili zunaj vso noč," je v šali povedal trener Steve Kerr, ki je igralcem v Miamiju nepričakovano namenil povsem prosto soboto.

"V prvem polčasu smo bili konkurenčni, v drugem ne," je bil kratek Dragić, ki je iz igre metal 7/10. Trener Erik Spoelstra ni bil zadovoljen s predstavo njegovih varovancev: "Golden State je tekmo prestavil na višji nivo. Od svojih igralcev sem pričakoval odgovor, vendar ga ni bilo."

Šest od naslednjih osmih tekem bo Miami odigral v gosteh, prvo v noči na četrtek v San Antoniu.

MIAMI - GOLDEN STATE 95:123

Dragić 20 (met 7/10), 3 skoki in podaja v 25 minutah, Olynyk 14; Curry 30, Durant 24, Thompson 19.

NEW YORK - ORLANDO 100:105

Beasley 21, Lee 19, Kanter 18, 16 skokov; Vučević 34, 12 skokov, Fournier 20.

OKLAHOMA CITY - SAN ANTONIO 90:87

Westbrook 22, 10 skokov,10 podaj, Adams 19, 10 skokov; Murray 17, Bertans 16.

MINNESOTA - LA CLIPPERS 112:106

Butler 33, Gibson 20; Rivers 30, Williams 23.

LA LAKERS - HOUSTON 95:118

Kuzma 22, 12 skokov, Ingram 18; Harden 36, Gordon 22, Paul 21.

