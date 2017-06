Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Valencia je prvič osvojila špansko prvenstvo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Real po evroligaški ostal še brez španske krone

Luka Dončić je v osmih minutah dosegel dve točki

17. junij 2017 ob 09:27

Valencia - MMC RTV SLO

Košarkarji Valencie so prvič v zgodovini postali španski prvaki. Na tretji tekmi finala Lige Endesa so pred domačimi navijači s 87:76 premagali Real Madrid in slavili s 3:1 v zmagah.

Real je dobil le prvo srečanje. Najboljši strelec Valencie na četrti tekmi je bil Joan Sastre z 19 točkami. Pri gostih jih je Sergio Llull dosegel 23, medtem ko je Luka Dončić v osmih minutah zbral dve točki (1/2 za dve, 0/1 za tri) in en skok. Na prvi tekmi je v statistiko vpisal tri točke, na drugi dve, na tretji pa 13.

Odločitev je padla v drugi četrtini, ki jo je Valencia dobila z 29:11. Gostitelji so povedli za 20 točk in prednost zanesljivo držali do konca. Za najkoristnejšega igralca finala je bil izbran Črnogorec Bojan Dubljević.

Po letu 2010 je na vrhu španskega prvenstva spet klub, ki ni Barcelona ali Real Madrid.

Februarja je v dvoboju istih dveh tekmecev Real s 97:95 zmagal v finalu španskega pokala v Vitorii.

R. K.