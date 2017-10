Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kawhi Leonard je glavni igralec San Antonia. Foto: Reuters Dodaj v

San Antonio ostal brez Leonarda vse do začetka sezone

V prejšnji sezoni izbran v najboljšo peterko lige

1. oktober 2017 ob 13:01

San Antonio - MMC RTV SLO, Reuters

Zvezdnik San Antonia Kawhi Leonard bo zaradi poškodbe v področju stegenskih mišic izpustil celoten pripravljalni del na novo sezono lige NBA.

Ostroge so v izjavi sporočile, da Leonard "nadaljuje z okrevanjem po poškodbi/vnetju tetive ene od stegenskih mišic desne noge," in da bodo datum njegove vrnitve sporočili naknadno. "Zelo verjetno bo manjkal celotno predsezono in ne bomo postavili časovnega okvirja za njegovo vrnitev. Dela na tem, takoj ko bo lahko, se nam bo pridružil," je še sporočil njihov trener Gregg Popovich.

26-letni Leonard je manjkal že dobršen del zadnje končnice, potem ko si je gleženj poškodoval v peti tekmi konferenčnega polfinala proti Houstonu, poškodbo pa še poslabšal med prvo tekmo konferenčnega finala, ki so ga Ostroge proti kasnejšim prvakom Golden Statu izgubile z gladkih 4:0.

"Ne, nič se ni zgodilo. To je še od lanskega leta. Stvari gredo nekoliko počasneje, kot smo pričakovali. Ne, gleženj je v redu," je še dejal Popovich.

Leonard vstopa v svojo sedmo sezono lige NBA, v prejšnji je v povprečju dosegal 25,5 točke in 5,8 skoka ter se drugič uvrstil na All Star tekmo. Izbran je bil tudi v najboljšo peterko sezone.

Ž. K.