San Antonio v zadnji četrtini nadigral Cleveland

25. februar 2018 ob 23:57

Cleveland - MMC RTV SLO

Na nedeljskem derbiju Lige NBA so košarkarji San Antonia v Quicken Loans Areni v Clevelandu odpravili Cavalierse (94:110). LeBron James znova ni imel velike pomoči soigralcev.

Zvezdnik gostiteljev je bil na parketu kar 40 minut, le za podajo je zgrešil trojni dvojček (33 točk, 13 skokov in 9 podaj). Vsi štirje preostali člani začetne peterke so skupaj prispevali le 14 točk. Cavaliersi so izjemno slabo metali izza črte (8/34).

Pri Spursih je LaMarcus Aldridge dosegel 27 točk, Danny Green pa je zadel pet trojk, potem ko je prvič v letošnji sezoni začel na klopi. V petek se je v Denverju zastrupil s hrano. San Antonio, ki je igral brez poškodovanega veterana Manuja Ginobilija, je prekinil serijo štirih zaporednih porazov na najdaljšem nizu gostovanj v letošnji sezoni.

Ko je LeBron počival, so Spursi ušli

Tekma je bila tri četrtine zelo izenačena. Po 36 minutah so imeli Spursi le dve točki naskoka (74:76). Ključen je bil začetek zadnje četrtine, ko je trener Tyronn Lue namenil Jamesu nekaj počitka, San Antonio pa je z delnim izidom 11:0 prišel do odlločilne prednosti. Razigral se je Dejounte Murray, ki je nanizal šest točk zapored.

James se je nato hitro vrnil na parket in prejel tehnično napako, ko se je preveč pritožavl po blokadi Kyla Andersona. Obramba Clevelanda je bila zelo slaba, samo v zadnji četrtini so jim Spursi nasuli kar 34 točk.

Lue se veseli niza domačih tekem

Cleveland je slabo začel dolgo serijo domačih tekem, v Quicken Loans Areno v naslednjem tednu prihajajo še Brooklyn, Philadelphia, Denver in Detroit. Že v četrtek proti Washingtonu so imeli Cavaliersi velike težave v obrambi, v napadu pa je vse odvisno od Jamesa.

"Precej smo spremenili ekipo in potrebujemo čas. To je dolgotrajen proces. Najbolj se nam neuigranost pozna v obrambi. Zadovoljen sem, da zdaj igramo doma, kjer je lažje skriti kakšno slabost," je pojasnil trener Lue.

Gregg Popovich je znova hvalil Jamesa: "Moram se pripraviti pred tekmo, da ne gledam le Jamesa. To se mi je dogajalo v devetdesetih letih, ko smo prvič igrali proti Chicagu. Opazoval sem le Michaela Jordana." Trener San Antonia je zelo zaskrbljen, saj Kawhi Leonard še ni pripravljen za vrnitev na parket. Poškodba desne stegenske mišice je še vedno prehuda. Veliko vprašanje je, če bo sploh še igral v rednem delu sezone.

Charlotte vse bližje osmemu mestu

Pravo formo je ujel tudi Charlotte, ki se je veselil četrte zaporedne zmage. Dwight Howard in Kemba Walker sta bila najzaslužnejša za uspeh nad Detroitoms 114:98. Sršeni znova upajo na končnico. Na osmem mestu Vzhoda je trenutno Miami z 31 zmagami, Detroit jih ima 28, Charlotte pa 27. Obeta se napet zadnji mesec in pol rednega dela.

Nedeljske tekme:

CLEVELAND - SAN ANTONIO 94:110

James 33 (14/25 iz igre), 13 skokov in 9 podaj, Clarkson 17, Green 14; Aldridge 27, Green 22 (5/9 za tri), Murray 13, Forbes 12, Gasol in Mills 11.

CHARLOTTE - DETROIT 114:98

Howard in Walker po 17, Batum 15; Griffin 20, Bullock in Drummond po 14.

MILWAUKEE - NEW ORLEANS * 121:123

Middleton 25, Antetokounmpo in Bledsoe po 20; Holiday 36 (16/31 iz igre), Davis 27 in 13 skokov.

* - po podaljšku

WASHINGTON - PHILADELPHIA



DENVER - HOUSTON

Ponedeljkove tekme:

ATLANTA - LA LAKERS

BOSTON - MEMPHIS

BROOKLYN - CHICAGO

NEW YORK - GOLDEN STATE

TORONTO - DETROIT

NEW ORLEANS - PHOENIX

OKLAHOMA CITY - ORLANDO

DALLAS - INDIANA

UTAH - HOUSTON

SACRAMENTO - MINNESOTA

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 58 41 17 70,7 BOSTON CELTICS 61 42 19 68,9 CLEVELAND CAVALIERS 59 35 24 59,3 WASHINGTON WIZARDS 59 34 25 57,6 INDIANA PACERS 59 34 25 57,6 MILWAUKEE BUCKS 59 33 26 55,9 PHILADELPHIA 76ERS 57 32 25 56,1 MIAMI HEAT 60 31 29 51,7 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 59 28 31 47,5 CHARLOTTE HORNETS 60 27 33 45,0 NEW YORK KNICKS 61 24 37 39,3 CHICAGO BULLS 59 20 39 33,9 BROOKLYN NETS 60 19 41 31,7 ORLANDO MAGIC 59 18 41 30,5 ATLANTA HAWKS 60 18 42 30,0

Zahodna konferenca: HOUSTON ROCKETS 58 45 13 77,6 GOLDEN STATE WARRIORS 60 46 14 76,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 63 37 26 58,7 SAN ANTONIO SPURS 61 36 25 59,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 60 34 26 56,7 DENVER NUGGETS 59 33 26 55,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 61 34 27 55,7 NEW ORLEANS PELICANS 59 33 26 55,9 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 58 31 27 53,4 UTAH JAZZ 60 31 29 51,7 LOS ANGELES LAKERS 59 25 34 42,4 MEMPHIS GRIZZLIES 58 18 40 31,0 SACRAMENTO KINGS 59 18 41 30,5 DALLAS MAVERICKS 60 18 42 30,0 PHOENIX SUNS 61 18 43 29,5

A. G.