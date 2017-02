Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Magic Johnson bo skušal Lakerse popeljati na pota stare slave. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Škarje in platno Lakersov odslej v rokah Magica Johnsona

Jezerniki daleč od nekdanjega sijaja

22. februar 2017 ob 08:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dva dneva pred iztekom prestopnega roka so Los Angeles Lakersi za vodjo košarkarskih operacij imenovali legendo kluba Magica Johnsona, ki je že potegnil prvo potezo.

Ob tem so odpustili dolgoletnega športnega direktorja Mitcha Kupchaka in izvršnega direktorja Jima Bussa, brata predsednice in solastnice kluba Jeanie Buss, ki je potegnila potezo. Kupchak je v Lakersih deloval od leta 1986, športni direktor je bil od leta 2000. Buss je bil v pisarni Lakeersov 19 let, od tega 12 na mestu izvršnega direktorja.

Los Angeles Lakersi, eno najslavnejših moštev v Ligi NBA, v zadnjih letih izgubljajo sijaj. Končnice niso videli od leta 2013, tudi letos pa so le na predzadnjem mestu Zahodne konference. Bussova je pred tremi tedni povabila Johnsona v klub kot svetovalca, zdaj pa ga je presenetljivo že imenovala za glavnega moža, ki ima škarje in platno pri izbiri igralcev. Za odstavitev Kupcahka in brata naj bi se Bussova odločila, potem ko naj bi iz rok izpustila enega od zvezdnikov lige DeMarcusa Cousinsa, ki je potem odšel v New Orleans. Sacramento naj bi v zameno za Cousinsa zahteval mladega Brandona Ingrama, v kar pa Kupchak in Buss nista privolila.

"Danes sem izvedla vrsto ukrepov, za katere verjamem, da bodo ekipo Lakers spravile nazaj tja, kjer je že bila in kjer bi jo želel videti Jerry Buss. Zamenjava je takojšnja, Earvin Johnson pa bo odgovoren za vodenje košarkarskih operacij in bo moj neposredni podrejeni," je sporočila Bussova, hčerka nekdanjega lastnika ekipe Jerryja Bussa.

Za Lakerse je Magic igral med letoma 1979 in 1991 ter za krajši čas še leta 1996. Novembra 1991 je kariero sicer uradno končal, potem ko je razkril, da je okužen z virusom HIV, pozneje pa se je še vrnil na igrišča. Leta 1992 je z ameriško sanjsko reprezentanco osvojil zlato na olimpijskih igrah v Barceloni, leta 1996 pa je odigral še 32 tekem za Jezernike.

Johnson je takoj po prihodu že potegnil prvo potezo. Odrekel se je najboljšega strelca s klopi v Ligi NBA, 30ć-letnega Loua Williamsa (povprečje 18,6 točke), za katerega je od Houstona dobil Coryja Brewerja in nezaščiten prvi izbor nabora na letošnjem draftu.

Johnson naj bi za svojega prvega pomočnika imenoval Roba Pelinko, ki je do sedaj deloval kot agent košarkarjev. Zaenkrat naj bi bila služba trenerja Luka Waltona varna.

Prestopni rok se bo končal v četrtek ob 21. uri.

