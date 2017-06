Španske košarkarice tretjič evropske prvakinje

Lyttlova najkoristnejša igralka prvenstva

25. junij 2017 ob 22:28

Praga - MMC RTV SLO/STA

Košarkarice Španije so v finalu evropskega prvenstva v Pragi premagale Francozinje z 71:55 in si zagotovile tretji naslov najboljših na stari celini.

Francozinje so tretjič zapored osvojile drugo mesto, finalni obračun so izgubile tudi v letih 2013 in 2015, bron so si že popoldne zagotovile Belgijke.

Pri Špankah sta blesteli Alba Torrens in Sancho Lyttle, ki sta tekmicam nasuli 18 oziroma 19 točk. Lyttlova je dodala še osem skokov ter si prislužila lovoriko najkoristnejše igralke prvenstva (MVP). Pri Francozinjah sta bili Celine Dumerc s 15 točkami in Diandra Tchatchouang z 10 preveč osamljeni, da bi lahko Francijo enakovredno popeljali v boj za zmago.

V idealni postavi prvenstva po izboru Fiba Europe so Grkinja Evina Maltsi, Španka Alba Torrens, Italijanka Cecilia Zandalasini, Belgijka Emma Meesseman in Francozinja Endene Miyem.

V malem finalu je Belgija premagala Grčijo z 78:45. Pri Belgijkah, ki so dobile prvo medaljo na EP-ju, je bila najboljša strelka Hanne Mestdagh z 18 točkami.

Prvič so na evropskem prvenstvu nastopile Slovenke in obstale v predtekmovalni skupini po dveh porazih in zmagi nad Grčijo.

Finale:

ŠPANIJA - Francija

71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 15:15)

Lyttle 19, Torrens 18, Cruz 12; Dumerc 15, Tchatchouang 10, Miyem 8.



Za 3. mesto:

BELGIJA - GRČIJA

78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9)



Polfinale:

ŠPANIJA - Belgija 68:52



Grčija - FRANCIJA 55:77

A. G.