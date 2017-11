Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Leteči Giannis Antetokonumpo ali Greek Freak, kot mu pravijo v ZDA, je s povprečjem 31 točk prvi strelec Lige NBA. Foto: Reuters Eric Bledose bo kariero nadaljeval v Milwaukeeju. Foto: Reuters Dodaj v

Srb, Grk, Latvijec in Hrvat luknjali mrežice v Ligi NBA

Milwaukee dobil Erica Bledsoa

8. november 2017 ob 08:00

New York - MMC RTV SLO

Mladi evropski košarkarski val je imel nepozaben večer v Ligi NBA. Nikola Jokić 41, Giannis Antetokounmpo 40, Kristaps Porzingis 28, Dario Šarić 25 točk. Zmag so se veselili vsi, razen Grka.

V središču pozornosti je bil obračun med najboljšim košarkarjem sveta LeBronom Jamesom in prvim strelcem lige ter enim izmed glavnih kandidatov za MVP-ja Antetokounmpom. Statistično je dvoboj dobil 22-letni Grk, a je boljše volje z igrišča odšel James, saj je Cleveland dvoboj proti Milwaukeeju dobil s 124:121. Antetokounmpo je ob metu 16/21 dosegel 40 točk ter dodal še 9 skokov, štiri blokade in 3 podaje, a tudi osem izgubljenih žog. Na drugi strani je James vknjižil 30 točk (met 10/20), 9 podaj in 8 skokov. Še dve točki več je ob 16 skokih dosegel Kevin Love.

Milwaukee, ki je doživel četrti zaporedni poraz, je pred tekmo dobil veliko okrepitev. V menjavi s Phoenixom je prišel organizator igre Eric Beldsoe v zameno za Grega Monroa in prvi izbor na naboru. Bledsoe je še zadnji iz triperesne deteljice Dragić-Thomas-Bledsoe, ki je zapustila Sunse.

Vse bolje igra Denver, ki se je po zmagi nad Brooklynom s 112:104 povzpel nad 50-odstotni izkupiček. Karierno noč je imel Nikola Jokić, ki je za točko presegel svoj prejšnji najboljši izkupiček v Ligi NBA. Iz igre je metal 16/25. Svojo statistiko je obogatil še z 12 skoki, petimi podajami, dvema blokadama in ukradenima žogama.

Po odhodu Carmela Anthonyja je New York vse vajeti igre prepustil Kristapsu Porzingisu, ki zaupanje vrača z obrestmi. Tokrat je v zmagi nad Charlottom s 118:113 dosegel 28 točk (met 10/15), vključno s ključno trojko slabi dve minuti pred koncem. Latvijec je s povprečjem 30,2 točke drugi strelec Lige NBA takoj za Antetokounmpom (povprečje 31).

Preporod doživlja tudi Philadelphia, ki je v Utahu slavila petič zapored (104:97), kar se je nazadnje zgodilo pred več kot petimi leti. Junak je bil Hrvat Dario Šarić, ki je vknjižil 25 točk (met 7/13). Dvojnega dvojčka je izpopolnil z desetimi skoki. Odločilen je bil delni izid 21:7 na začetku drugega polčasa.

CLEVELAND - MILWAUKEE 124:119

Love 32 in 16 skokov, James 30, 9 podaj, 8 skokov; Antetokounmpo 40.

INDIANA - NEW ORLEANS 112:117

Turner 21 in 12 skokov, Oladipo 15; Davis 37, 14 skokov, Cousins 32 + 13.

WASHINGTON - DALLAS 99:113

Wall (14 podaj) in Beal po 23; Barnes 31, Smith 22, Matthews 14.

NEW YORK - CHARLOTTE 118:113

Porzingis 28, McDemott 20; Howard, Walker in Monk po 21.

TORONTO - CHICAGO 118:114

DeRozan, 24, Valančiunas 21 in 10 skokov; Portis 21 in 13 skokov, Lopez 20.

SAN ANTONIO - LA CLIPPERS 120:107

Aldridge 25, Green 24, Gay 22; Rivers 24, Williams 17.

DENVER - BROOKLYN 112:104

Jokić 41 in 12 skokov, Millsap in Bar-

ton po 17; Zeller 21, LeVert 13.

UTAH - PHILADELPHIA 97:104

Hood 19, Gobert 16 in 15 skokov; Šarić 25 in 10 skokov, Redick 20.

PORTLAND - MEMPHIS 97:98

McCollums 36, Turner 16; Evans 21, Conley 20, Gasol 16.

SACRAMENTO - OKLAHOMA CITY 94:86

Hield 21, Randolph 18, Jackson 16; Westbrook 20 in 12 skokov, Anthony 16.

Tekme 8. novembra:

DETROIT - INDIANA

ORLANDO - NEW YORK

BOSTON - LA LAKERS

PHOENIX - MIAMI

GOLDEN STATE - MINNESOTA

