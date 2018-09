Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jasmin Repeša je bil že selektor Hrvaške, zdaj pa je nov izziv našel na klopi Bosne in Hercegovine. Foto: EPA Dodaj v

BiH ima novega selektorja: Vujoševićev naslednik je Repeša

Bosna in Hercegovina v kvalifikacijah za SP z dvema zmagama

2. september 2018 ob 16:21

Sarajevo - MMC RTV SLO

Potem ko je zaradi zdravstvenih težav z mesta selektorja košarkarske reprezentance Bosne in Hercegovine odstopil Črnogorec Duško Vujošević, je njegov naslednik postal Hrvat Jasmin Repeša.

57-letni trener bo izbrano vrsto vodil že na naslednjih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Finski in Češki. Bosna in Hercegovina je v drugi del kvalifikacij nesla osem točk oziroma dve zmagi in štiri poraze. V skupini so še Francozi, ki so še brez poraza, Čehi, ki imajo enega, Rusi in Finci s polovičnim izkupičkom ter Bolgari, ki imajo prav tako dve zmagi in štiri poraze.

Repeša, ki prihaja iz Čapljine v Hercegovini, je bil že hrvaški selektor. Vodil je tudi številne klube, med drugim Olimpio Milano, Benetton iz Trevisa, rimski Virtus, Fortitudo Bologno, Unicajo Malago, Cibono in Cedevito.

T. J.