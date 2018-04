Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dražen Anzulović je pred največjim izzivom v svoji karieri. Foto: Reuters Dodaj v

Hrvaško reprezentanco bo prevzel Anzulović

Na vrhu želja bili Perasović, Repeša, Trinchieri ...

24. april 2018 ob 22:44

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaški košarkarji bodo dobili novega selektorja. Po izjemno slabih rezultatih v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bo Ivico Skelina na klopi zamenjal Dražen Anzulović.

Dva meseca so na Hrvaškem iskali novega selektorja, potem ko je izbrana vrsta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga bo naslednje leto gostila Kitajska, na štirih tekmah premagala le enkrat Nizozemsko, s katero je tudi izgubila, premagali pa sta jo tudi Romunija in Italija. Zdaj je pred Anzulovićem praktično misija nemogoče, kljub izjemno slabemu položaju bo skušal vendarle reprezentanci zagotoviti mesto na svetovnem prvenstvu, poroča Index.

50-letni Zagrebčan, ki je po igralski karieri, ko je dolga leta igral za Cibono, med drugim vodil Cibono, Cedevito, Lietuvos rytas, v reprezentanci pa je bil tudi pomočnik, ni bil prva izbira vodstva zveze. Stojko Vranković in Dino Rađa sta želela Velimirja Perasovića, ki pa je zavrnil selektorsko mesto. Namreč najbolj zveneča imena želijo voditi evroligaške klube in zaradi spora Fibe ter Uleba tako ti niso med kvalifikacijskimi okni na voljo. Tako sta odpadla tudi Jasmin Repeša in Italijan Andrea Trinchieri – njegova mama je Hrvatica –, ki sta bila tudi visoko na seznamu želja.

T. J.